Autobiografisches kombiniert

Beim Titel seines Romans „Einer von acht. Pueblo Esperanza“ stellten sich die rund 30 Zuhörer am Mittwochabend im „Mixed“ sicherlich die Frage, was dahinter steckt. Autor Christoph Hochbahn aus Münster hatte aus seinem zweiten Buch genau die richtigen Sequenzen ausgesucht, damit den Gästen schnell klar wurde, um was es ging. Sein Buch handelt von einem fast 70 Jahre alten erfahrenen und von sich überzeugten Schauspieler, der allabendlich aus seinem autobiografischen Roman vorliest.

„Natürlich steckt in meinem Roman viel Autobiografisches“, gab Christoph Hochbahn zu. So war es eine seiner leichtesten Übungen, die Rolle von Hanns Waldkirch zu übernehmen. Waldkirch ist engagierter Initiator der Hilfsorganisation Agua de Cultura und landete während seiner Abschiedstour mit argentinischen Musikern von Los Encuentros in Marburg.

Die Rolle von Los Encuentros übernahmen am Mittwochabend im Rahmen der Veranstaltung „Lesung an besonderen Orten“, organisiert von der Gemeinde Altenberge, die Bassistin und Gitarristin Ley und der Gitarrist Ronald Lechtenberg, die zwischendurch nicht nur Eigenkompositionen, sondern auch ein Lied von der bereits verstorbenen Protestsängerin Mercedes Sosa und des Musikers Leon Gieco aus Argentinien spielten.

Hanns Waldkirch will eigentlich nach El Salvador umsiedeln, um dort ungestört Kulturarbeit zu leisten. Doch als ein journalistischer Jungspund auftaucht und er eine aus Südamerika zurückgekehrte alte Liebe wiedertrifft, bekommt sein Leben neue Impulse.

Der 55-jährige Christoph Hochbahn war vier Jahre lang für die Öffentlichkeitsarbeit der von Dietmar Schönherr gegründeten Nicaragua-Hilfsorganisation „pan y arte“ (Brot und Kunst) zuständig.

Der gebürtig aus Meppen stammende und in Rheine aufgewachsene Schriftsteller hat dadurch Südamerika kennengelernt.

Hochbahn schreibt gerade an seinem dritten Roman, der allerdings ein ganz anderes Genre hat: „Das wird ein Münster-Krimi.“