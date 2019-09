Neubau ist wahrscheinlich

Da sind es wohl nur noch zwei Varianten, die in Frage kommen, wenn es um das künftige Altenberger Rathaus geht. Denn: „Variante eins erfüllt nicht das Raumprogramm“, sagte Stefan Burzlaff , der zusammen mit Jost Dewald von der Assmann-Gruppe in der jüngsten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung präsentierte.

Zum Hintergrund: Bekanntlich weist das 1966 errichtete und 1996 teilweise umgebaute Rathaus erhebliche Mängel auf – von baulichen Defiziten bis zu fehlenden Räumlichkeiten. „Das Rathaus wird heutigen und künftigen Anforderungen an die Arbeit der Verwaltung nicht mehr gerecht“, ist der Machbarkeitsstudie der Assmann-Gruppe zu entnehmen. Deshalb wird eine zukunftsfähige Lösung gesucht. Dabei kommen drei Varianten in Frage:.Variante eins: Kernsanierung und Erweiterung des heutigen Rathauses; Variante zwei: Ersatzneubau am aktuellen Standort; Variante drei: Neubau am Standort der heutigen Johannes-Grundschule.

Die Variante eins scheint wohl wenig Chancen auf eine Umsetzung zu haben, da sie das Raumprogramm mit 3259 Quadratmetern nicht erfüllt. Beide anderen Varianten gehen von 3531 Quadratmetern aus. Vieles spricht zum jetzigen Zeitpunkt für einen Neubau. Dieser erfüllt die „räumlichen und funktionalen Anforderungen“, so Stefan Burzlaff. Die Größe des Bestandsgrundstücks am Standort des jetzigen Rathauses sei jedoch begrenzt. Demgegenüber biete das Grundstück der Johannes-Grundschule noch Erweiterungsmöglichkeiten. Des Weiteren, heißt es in der Stellungnahme der Assmann-Gruppe weiter, könnte ein neuer Parkplatz im Zuge eines Neubaus des Rathauses an der Johannesschule auch von Besuchern der kleinen Sporthalle genutzt werden.

Nun müssen sich die Kommunalpolitiker mit der Wirtschaftlichkeitsberechnung auseinandersetzen. Die Investitionskosten sehen wie folgt aus. Variante eins: 9,6 Millionen Euro, Variante zwei: 11 Millionen Euro; Variante drei: 10,2 Millionen Euro. Die Kostenschätzung unterliegt allerdings einer Schwankungsbreite von bis zu 30 Prozent, so Stefan Burzlaff.

Wie geht es nun weiter? Die Wirtschaftlichkeitsberechnung wird in den nächsten Wochen in den Fraktionen beraten. In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 25. November soll eine Empfehlung gegeben werden. Eine Grundsatzentscheidung zum künftigen Standort des Rathauses ist für die letzte Ratssitzung in diesem Jahr, die am 16. Dezember stattfindet, vorgesehen.