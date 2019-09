Die Johannes-Grundschule lädt am 26. und 27. September (Donnerstag/Freitag) zu Tagen der offenen Tür ein.

„Allen Interessierten wird die Gelegenheit gegeben, sich einen Eindruck bezüglich der personellen, konzeptionellen und räumlichen Ausstattung der Johannesschule zu verschaffen“, heißt es in der Ankündigung. Die Tage der offenen Tür sind mit unterschiedlichen Angeboten auf zwei Tage verteilt:

26. September (Donnerstag, 8 bis 10 Uhr): Kinder und Eltern können Einblick in die Unterrichtsarbeit der Johannesschule gewinnen. An diesem Vormittag sind alle Klassentüren geöffnet.

Darüber hinaus werden ab 8.10 Uhr Schulführungen und Informationsgespräche rund um die Johannesschule durch Schulleiter Hauke Rosenow angeboten.

27. September (Freitag, 16 bis 18 Uhr): Alle Lehrer der Schule präsentieren kleine Angebote ihres Faches zum Schnuppern für die Schulneulinge in den Räumlichkeiten der Schule. Des Weiteren stellen die außerschulischen Partner Kostproben ihrer Kurse vor.

Die Eltern der Johannesschule und des Fördervereins stehen am Freitag nächster Woche im Eltern-Café für Gespräche bereit, heißt es in der Ankündigung weiter. Die Betreuungseinrichtungen „Offene Ganztagsschule“ und „Bis-Mittag-Betreuung“ sind an beiden Tagen geöffnet.

Informationsmaterialien über die Schule liegen an beiden Tagen zur Mitnahme bereit.