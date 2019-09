Das war nur ein äußerst kurzes Gastspiel – und darüber ist Dieter Krause , Eigentümer der gastronomischen Räumlichkeiten an der Tennishalle, überhaupt nicht glücklich. Die Gaststätte „Ferentino“ hat vor Kurzem ihren Betrieb aufgegeben – nachdem Krause eine Räumungsklage angestrengt hatte. Erst am 1. Mai hatte die Pizzeria eröffnet.

Doch von Anfang an hakte es zwischen den beiden Vertragspartnern, sodass Krause nach eigenen Angaben „die Notbremse“ zog. Nun ist der Eigentümer der Tennishalle und der Gaststätte erneut auf der Suche nach einem Pächter. „Erste Interessenten gibt es bereits“, sagt Krause. Mittlerweile ist die Pizzeria „Ferentino“ mit einem Verkaufswagen am Standort „An der Alten Molkerei“ zu finden.

Unabhängig von der noch ungelösten Frage der Gastronomie hat in dieser Woche der Winterbetrieb für die Tennisspieler begonnen, so Krause, der die Immobilie vor drei Jahren gekauft hat. Mit der Auslastung der drei Plätze ist der in Ibbenbüren wohnende Krause zufrieden. Die Spieler loben insbesondere den Bodenbelag, ein Gummi-Granulat-Gemisch. „Das ist gegenüber einem Teppichboden gelenkschonender“, so Krause abschließend.