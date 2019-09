Mit der Anmeldung im November entscheiden die Eltern, welche Grundschule ihre Kinder in Altenberge besuchen. Die Borndalschule präsentierte sich am Freitag und Samstag mit „Tagen der offenen Tür“, an dem alle Interessierten reinschnuppern durften.

Die kommissarische Schulleiterin Ulrike Zeljko begrüßte zahlreiche Mädchen und Jungen mit ihren Müttern und Vätern. „Mit Vielfalt lernen lautet unsere Devise“, sagte Zeljko. Hier finden Kinder mit und ohne Förderbedarf ihren Platz. Verschiedene Nationalitäten sind vertreten und das bietet zusätzlich die Chance, voneinander zu profitieren. „Unsere Schule ist relativ klein, so dass zwischen 19 und 24 Schüler eine Klasse bilden“, erläuterte die Leiterin. Das wird als positiv gewertet, denn in dieser Klassenstärke lässt sich optimal lernen. Zahlreiche Aktivitäten an diesem Nachmittag erlaubten Einblicke in vielfältige Möglichkeiten. Jeder konnte am „I-Pad“ mit dem „Book-Creator“ ausprobieren wie sich digitale Präsentationen gestalten lassen. Lustige „Bee-Bots“, kleine Bienenroboter, boten Gelegenheit, spielerisch erste Erfahrungen mit dem Programmieren zu sammeln.

Selbstverständlich standen auch analoge Aktivitäten, wie dem Basteln von Lesezeichen, Trommeln, der Motorikparcours und die Buttonmaschine zur Verfügung. „Eine unserer Botschaften lautet, dass es wichtig ist, den Umgang mit digitalen Medien zu lernen, aber wir setzen genauso auf die klassischen Bücher“, so Zeljko. Das beweist allein schon die kleine Bibliothek der Schule. In der Aula gleich hinter dem Eingangsbereich gab es schriftlich und bebildert eine Menge weiterer Infos. Zwischendurch durften alle mal verschnaufen. Viertklässler servierten in der Küche leckeren Kuchen.