Rudolf Olschimke , Jahrgang 1936, absolvierte vor einem halben Jahrhundert seinen Meister im Tischlerhandwerk. Markus Köster, stellvertretender Obermeister der Tischlerinnung Steinfurt, und Alfred Engeler, Bereichsleiter bei der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf, überreichten dem verdienten Mann in der Tischlerei Bäumer an der Siemensstraße seinen „Goldenen Meisterbrief“. Ehefrau Annelie bekam einen bunten Blumenstrauß.

Der Oberschlesier fand nach dem Krieg in Altenberge sein neues Zuhause und machte eine Lehre als Bau- und Möbeltischler bei Timmermann. „Damals war es schwierig, überhaupt eine Lehrstelle zu bekommen“, erinnert sich Olschimke. Mit 17,5 Jahren war er Geselle und sammelte Erfahrungen in verschiedenen Betrieben. Als Meister entschloss er sich zur beruflichen Selbstständigkeit, nach 28 Jahren verpachtete er seinen Tischlereibetrieb. Unter mehreren Interessenten bekam Bernhard Bäumer 1991 den Zuschlag. Olschimke blieb als Betriebsleiter angestellt, bis Bäumers Sohn Markus den Meisterbrief in der Tasche hatte. Heute leiten dieser und sein Bruder Christian das Unternehmen. Der Jubilar steht der Tischlerei noch heute einmal in der Woche mit Rat und Tat zur Seite.

Bernhard Bäumers Ehefrau Christel gratulierte dem Senior im Namen der ganzen Familie. „Danke für Ihren unermüdlichen Einsatz mit Fachkompetenz, Zuverlässigkeit und Herzlichkeit“, betonte sie. „In den vielen Jahren, in denen Sie bei uns sind, haben wir Sie als ganz besonderen Menschen kennengelernt“, fügte sie hinzu. „Es ist uns eine Ehre, Sie immer noch an Bord zu haben.“ Für Kollegen und Vorgesetzte ist Olschimke gleichermaßen Vorbild und Freund.

Der Goldene Meisterbrief erinnert an das Bestehen der Meisterprüfung am 22. November 1968. Die Handwerkskammer verleiht damit ihren Dank für erfolgreiche Berufstätigkeit im Handwerk und jahrzehntelange Treue zum Berufsstand Ausdruck. In einer kleinen Feierstunde schüttelte Rudolf Olschimke viele Hände, unter anderem von Mitgliedern der Familie Bäumer und Kollegen.