Nach dem Erfolg des Konzertformates „Hochzeitsklänge“, in dem vor zwei Jahren geeignete Musik zur Gestaltung von kirchlichen Trauungen in der Pfarrkirche zu Gehör gebracht wurde, wird es in diesem Jahr am kommenden Sonntag (29. September) in St. Johannes Baptist eine Neuauflage geben. Beginn ist um 16.30 Uhr.

„Eine Neuerung wird sein, dass auch geeignete Werke aus der Popularmusik vorgestellt werden“, heißt es in der Ankündigung der Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist. Den klassischen Part des Konzertes übernimmt Kirchenmusiker Marco Schomacher an der Orgel, den Popularbereich die junge Sängerin Lisa Hesener aus Altenberge.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Spenden werden am Ausgang erbeten.