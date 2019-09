63 500 Fahrzeuge produziert

„Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht, dass das abgeschlossene Geschäftsjahr 2018/19 ein solides Jahr für Schmitz Cargobull war“, berichtet Andreas Schmitz, Vorstandsvorsitzender der Schmitz Cargobull AG, anlässlich der Aufsichtsratssitzung in dieser Woche. Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen und politischen Entwicklung ist im laufenden Geschäftsjahr 2019/20 mit keinem weiteren Wachstum zu rechnen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens weiter. „Wir gehen aber davon aus, dass die Regionen Zentral- und Osteuropa sowie Spanien relativ stabil bleiben, während in anderen Ländern ein Rückgang zu erwarten ist“, so Schmitz weiter. „Wir halten uns alle Optionen der Flexibilisierung offen und gehen davon aus, dass wir die nötigen Einsparungen ohne Einschnitte in der Kernmannschaft umsetzen können.“

Das Wirtschaftsjahr in Zahlen ausgedrückt sieht wie folgt aus: 6500 Mitarbeiter produzierten nach Konzernangaben „trotz schwächeren Wirtschaftswachstums“ 63 500 Fahrzeuge. Der Umsatz stieg um 5,3 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Das Geschäftsjahr 2018/2019 bezieht sich auf den Zeitraum 1. April 2018 bis zum 31. März 2019.

Schmitz Cargobull hielt auch im abgelaufenen Geschäftsjahr an seiner Strategie fest, das Produktportfolio kontinuierlich zu erweitern. Anfang 2019 wurden Containerchassis wieder ins Programm aufgenommen, um den Markt auch für die Beförderung von See-Containern zu bedienen.

Dem Thema Nachhaltigkeit in der Transportbranche wird von Spediteuren und Verladern immer höhere Priorität beigemessen, insbesondere hinsichtlich des CO-Ausstoßes. Auch dazu hat Cargobull an Lösungen gearbeitet. Das Resultat sind gewichtsreduzierte Auflieger sowie das Eco-Duo-Konzept: Bei dieser Fahrzeugkombination werden zwei miteinander verbundene Standard-Sattelauflieger an eine Sattelzugmaschine gekoppelt.

Andere Lang-Lkw-Konzepte arbeiten mit unterschiedlichen Längen der eingesetzten Ladungsträger, die deshalb nicht flexibel kombinierbar sind und zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur erfordern. Gegenüber herkömmlichen Sattelzügen und anderen Lang-Lkw-Konzepten ermöglicht der Eco-Duo eine 25-prozentige CO-Einsparung im Langstreckenverkehr.

Zudem hat der Aufsichtsrat der Schmitz Cargobull AG den Vertrag mit Roland Klement, Vorstand Forschung und Entwicklung, um weitere drei Jahre bis zum 31. Mai 2023 verlängert. „Durch seine technische Innovationskraft und Zuverlässigkeit ist Schmitz Cargobull zum Marktführer in Europa geworden und setzt in der Branche Maßstäbe. Diesen Weg verfolgen wir weiter und setzen im Kernbereich der Forschung und Entwicklung auf Kontinuität und Konstanz“, erklärt Dirk Hoffmann, der neue Aufsichtsratsvorsitzende.