Dass sich innerhalb der kurzen Vorbereitungszeit von drei Wochen mehr als 50 Garagenflohmarkt-Anbieter fanden – damit haben die beiden Organisatorinnen Sabine König und Maren Kock-Hoffman nicht gerechnet. „Durch den Wunsch nach Ordnung im Haus und gleichzeitig nachhaltig zu handeln, kamen wir auf die Idee, einen Flohmarkt ohne großen Aufwand für die Flohmarktbeschicker zu organisieren“, erzählen König und Kock-Hoffmann. „Struktur und Werbung ist dabei unser Part.“ Der Flohmarkt findet am morgigen Sonntag (29. September) statt.

Zügig wurde ein Plakat entworfen, aufgehängt und auf Facebook, per Mund-zu-Mund-Propaganda und auf der Seite der Gemeinde Altenberge geworben.

Mit jeder Anmeldung erstellten die beiden Initiatorinnen auch eine Angebotsliste, damit die Flohmarktbesucher vorab schon einmal ihre ganz persönliche Stöber-Strecke festlegen können.

Wo sich genau am Sonntag in der Zeit von 11 bis 16 Uhr die Garagentore öffnen, das zeigen an strategisch günstigen Stellen ausgehängte und durch Luftballons markierte Pläne. Zudem ist der Plan auf Facebook in der Altenberge-Gruppe einsehbar. Läuft alles rund und zur Zufriedenheit der Teilnehmer, können sich König und Kock-Hoffmann eine Wiederholung vorstellen.