Musikalisch begrüßte ein Gitarrenensemble am Freitag in der Johannesschule zu einem Tag der offenen Tür. Neulinge sowie ihre Mütter und Väter nahmen die Gelegenheit wahr, in den Unterrichtsalltag diverser Fächern reinzuschnuppern. „Die Musikakademie ist unser außerschulischer Partner im Bereich Musik“, erläuterte Schulleiter Hauke Rosenow und erklärte damit die ansprechende Gitarrendarbietung: „Frau Nadine Klein-Robbenhaar macht Instrumentalunterricht mit unseren Kindern – Gitarre und Keyboard“.

Dermaßen eingestimmt erkundeten alle Gäste die Grundschule und ihre Angebote. Im Fachbereich Mathematik warteten die „Bluebots“, kleine käferartige Roboter. „Auf spielerische Weise lernen die Kinder erste Schritte des Programmierens“, erklärte Lehrer Bernd Bruns. I-Pads werden eingesetzt, um beispielsweise ein Gefühl für Ziffern und Zahlenfolgen zu bekommen. Die Mathe-App „Anton“ macht es den Kindern leicht.

Tag der offenen Tür der Johannesschule 1/9 Nadine Klein-Robbenhaar mit dem Kinder-Gitarrenensemble der Johannesschule beim Tag der offenen Tür. Foto: Rainer Nix

„Bluebots“ programmieren macht Riesenspaß. Foto: Rainer Nix

Die App „Anton“ auf den I-Pads machte erste Berührungen mit der Mathematik leicht. Foto: Rainer Nix

Beim Flaggenbasteln zeichneten die Kinder das Maskottchen „Bumblebee“. Foto: Rainer Nix

Hier wurden Hundertwasser-Spiralen mit Zuckerkreide zu Papier gebracht. Foto: Rainer Nix

Es galt, geometrische Formen zu spiegeln. Foto: Rainer Nix

Hände auf Papier gestalteten die Kids im Fachbereich Religion. Foto: Rainer Nix

Hier wurden Hundertwasser-Spiralen mit Zuckerkreide zu Papier gebracht. Foto: Rainer Nix

„Bluebots“ programmieren macht Riesenspaß. Foto: Rainer Nix

Die Schüler arbeiteten nicht nur digital, sondern auch analog mit Papier und Bleistift. Da wurden geometrische Figuren gespiegelt, Hundertwasser-Spiralen mit Zuckerkreide gestaltet und im Fachbereich Englisch Flaggen mit dem „Bumble-Bee“-Maskottchen bemalt.

Eltern der Johannesschule und des Fördervereins waren im „Eltern-Café“ immer gern zu einem informativen Gespräch bereit. „Die Resonanz war von der ersten Minute an sehr gut“, resümierte Rosenow.