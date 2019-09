Tolle Resonanz auf den letzten Blutspendetermin in diesem Jahr, den das DRK traditionell in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst durchführte: 213 Frauen und Männer kamen zum Aderlass in die ehemalige Ludgeri-Hauptschule. „Wir waren von diesem Andrang überrascht und sind sehr zufrieden“, so die Blutspende-Beauftragte Sabrina Voges. „Bei dem letzten Termin im Sommer hatten wir etwa 100 Personen weniger.“

Vor allem in der Küche, im Service und im Speiseraum waren die Helfer des DRK Altenberge gefordert. „Mit unserem Personal waren wir an der Grenze des Möglichen“, sagte Voges. „Sollte es beim Essen zu Wartezeiten gekommen sein, bitte ich hierfür um Verständnis.“

Das DRK Altenberge freut sich über 698 Spender, die in diesem Jahr gekommen sind. Das sind 40 mehr als im vergangenen Jahr, teilt das DRK weiter mit. Sehr erfreulich sei auch der nach wie vor hohe Anteil an Erstspendern mit 26 Personen. Das zeige nach wie vor, dass das Blutspenden scheinbar innerhalb der Familien von einer Generation an die nächste weitergegeben werde.

„Da viele von unseren Helfern berufstätig sind und es leider nicht immer einrichten können, an den Terminen anwesend zu sein, suchen wir Unterstützung“, so der DRK-Vorsitzende Joachim Schmitz. Wer Zeit und Lust hat, sich hier zu engagieren, ist jederzeit willkommen. Vorkenntnisse sind hierfür nicht erforderlich. Interessierte können per E-Mail an geschaeftsstelle@drk-altenberge.de oder unter Telefon 0 25 05/ 93 96 70 in der Geschäftsstelle mit Michael Dartmann Kontakt aufnehmen.