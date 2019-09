Der Kulturbeirat hat in seiner Herbstsitzung Projektförderungen für das zweite Halbjahr 2019 in Höhe von 4280 Euro bewilligt. Unter Vorbehalt der Mittelverfügbarkeit hat er außerdem bereits drei Projektzuschüsse für das Jahr 2020 in Gesamthöhe von 1050 Euro gewährt.

Die Zuschüsse sind wie folgt verteilt: Kulturring und Kulturwerkstatt erhalten eine Förderung für den Kabarettauftritt von „Herrencreme“ am 11. Oktober (350 Euro) und das „ Weihnachten Spezial“ am 6. Dezember (350 Euro). Für die szenische Lesung „Der Kleine Prinz“ mit Christoph Tiemann (8. November) erhalten sie 300 Euro Zuschuss und weitere 800 Euro für ein „I love Boogie-Konzert“.

Die Borndalschule wird für eine Autorenlesung mit 300 Euro bezuschusst und das generationenübergreifende Winterlieder-Singen von Familienbündnis, Musikschule und Seniorenbeirat am 11. Dezember erhält 100 Euro aus dem Kulturfonds.

Das KoT-Jugendheim bekommt gemeinsam mit den daran beteiligten Jugendgruppen für die geplante künstlerische Wandgestaltung des neu renovierten Jugendheims eine Förderung von 400 Euro.

Die Spielzeit Münsterland, bei der sich die Kulturwerkstatt eine Woche lang in eine Theaterspielstätte für Kitas und Schulen verwandelt, erhält 500 Euro.

Hexenbesen und Kulturwerkstatt erhalten außerdem noch 250 Euro Zuschuss für die traditionelle Weihnachtslesung mit Kabarettist Christoph Tiemann.

Für das laufende Jahr stehen noch rund 900 Euro für die Förderung weiterer Kulturprojekte zur Verfügung. Anträge können jederzeit bei der Gemeinde eingereicht werden. Antragsformulare sind unter www.altenberge.de oder im Rathaus, Zimmer 6.1., erhältlich.

Mittel, die für das Jahr 2020 eingeplant sind, erhalten die Altenberger Kitas für ein gemeinsames Theaterprojekt (450 Euro), der Heimatverein und das Familienbündnis für ein großes Spielewochenende am 7. und 8. März in der Ludgerischule (400 Euro) und die Solo-Performance „33“ mit Sarah Giese am 17. Januar in der Kulturwerkstatt (200 Euro).

► Die nächste Sitzung des Kulturbeirats findet am 10. März 2020 statt.