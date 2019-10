Dirk Hoffmann neuer Vorsitzender

Im Zuge des langfristig geplanten Generationenwechsels hat die Schmitz Cargobull AG bei der Hauptversammlung in dieser Woche die Neugestaltung des Aufsichtsrates bekanntgegeben. Neuer Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Dirk Hoffmann .

Mit dem Auslaufen ihrer Mandate beendeten Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. Jürgen Kluge und die Aufsichtsratsmitglieder Wolfgang Fritsch-Albert, Peter Schmitz und Dietrich Zaps ihre Amtszeit. Astrid Hamker, Dr. Detlev Ruland, Professor Dr. Harald Ludanek und Dr. Hans Moormann wurden als Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat der Schmitz Cargobull AG ernannt, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Peter Schmitz lenkte das Unternehmen erst als Geschäftsführer und nach der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft als Vorstandsvorsitzender. Von 2003 bis 2013 zeichnete er als Vorsitzender des Aufsichtsrats für die Geschicke des Unternehmens verantwortlich. Mit Erreichen seines 80. Geburtstags beendet er nun seine Tätigkeit im Aufsichtsrat.

Der neue Aufsichtsrat der Schmitz Cargobull AG setzt sich auf Seiten der Vertreter der Anteilseigner wie folgt zusammen:

Astrid Hamker (1966), langjährige Führungserfahrung als geschäftsführende Gesellschafterin in der marktführenden mittelständischen Piepenbrock-Unternehmensgruppe. Seit Juni 2019 Präsidentin des Wirtschaftsrates Deutschland.

Dr. Hans Moormann (1956) ist geschäftsführender Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung der Jöst-Gruppe in Dülmen. Er ist unter anderem Vorsitzender des Wirtschaftsclubs Westfalen sowie seit 2019 Vorstandsvorsitzender von Stiftung und Verein Westfalen Initiative.

Professor Dr. Harald Ludanek (1958) war von 1992 bis 2017 für den Bereich der Technischen Entwicklung bei verschiedenen Marken im Volkswagen-Konzern verantwortlich. Zuletzt war Ludanek Entwicklungsvorstand bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Seit 2018 ist er im Innovationscircle der Schmitz Cargobull AG tätig.

Dr. Detlev Ruland (1959) ist seit 2018 Mitglied des Digital Advisory Boards von KUBIKx. Davor war er unter anderem Vorstandsvorsitzender des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern und Saarbrücken.

Dirk Hoffmann (1966), seit 2013 Mitglied im Aufsichtsrat der Schmitz Cargobull AG, wurde zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt. Nach seiner Ausbildung bei Schmitz Cargobull war er lange Jahre in leitender Funktion im Vertrieb tätig. 1995 gründete er mit seiner Frau die EWT Truck & Trailer Handels GmbH, den Importeur für Schmitz Cargobull in den Ländern Polen, Tschechien und Slowakei.

Robin J. Stalker (1958), Wirtschaftsprüfer, war nach seiner Tätigkeit bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Arthur Young (jetzt EY) in Neuseeland und London in verschiedenen Positionen im Bereich Finanzen und Controlling in der Entertainment Industrie in Asien und den Vereinigten Staaten tätig bevor er zum Chief Financial Officer (CFO) der adidas AG ernannt wurde. Er ist seit 2017 Mitglied im Aufsichtsrat der Schmitz Cargobull AG. .

Zudem fand die Wahl der Vertreter zum Aufsichtsrat von Arbeitnehmerseite statt. Yvonne Seggewiß, Betriebsrätin im Schmitz Cargobull Werk in Vreden, und Hans-Joachim Hebing, IG Metall, schieden auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat aus. Als Nachfolger wurden Manuel Terhürne, Betriebsrat Werk Vreden, und Pietro Bazzoli, IG Metall, gewählt.

Die Vertreter der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat der Schmitz Cargobull AG sind:

Heinz Pfeffer, Geschäftsführer der IG Metall Rheine, Pietro Bazzoli, Geschäftsführer der IG Metall Bocholt, Thomas Meißner, Betriebsratsvorsitzender Schmitz Cargobull Parts & Services, Thomas Schwier, Betriebsratsvorsitzender Schmitz Cargobull Altenberge/Horstmar, Manuel Terhürne, Betriebsratsvorsitzender Vreden, Volker Flatau, Leiter Produktlinie Curtainsider der Schmitz Cargobull AG.