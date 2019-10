Der von der Eastside in Detroit stammende Doug Deming , der heute an der Golfküste Floridas lebt, hat aufgrund seiner geschickten Gitarrenarbeit und seines grandiosen Songwritings große Aufmerksamkeit erregt. Seit Doug in den frühen 90ern in der lokalen Detroit-Szene aufgetreten ist, hat er einen Großteil der folgenden Jahre damit verbracht, mit Top-Blueskünstlern zu touren. Darunter waren der legendäre Louisiana-Sumpf-Bluesmann Lazy Lester und die Blues-Größen Gary Primich aus Chicago, „Yard Dog“ Jones und AC Reed sowie Detroits eigener Königin des Blues, Alberta Adams.

Doug wurde 2013 mit dem „Sean Costello Rising Star Award“ des „Blues Blast Music Awards“ ausgezeichnet. Sein Geschmack und Stil spiegeln sich in seinen Songs wieder, die von Größen wie T-Bone Walker, Charlie Christian und Robert Jr. Lockwood beeinflusst wurden.

Er hat bisher vier CDs veröffentlicht mit fast durchgängig eigenem Songmaterial. Er weiß, wie man groovt und auf höchstem Tempo spannende brutal-jazzige Licks einwirft, oder in bester Rockabilly-Manier rockt. Hier wird traditioneller Blues, West Coast Blues und Texas Swing sowie Roots Rock der frühen 50er Jahre der feinsten Sorte geboten.

Freuen kann sich das Publikum auf ein wahres Musik-Feuerwerk, heißt es in der Ankündigung.

„Es ist eine Freude für alle Freunde guter Bluesmusik“, sagen Fabian Fritz, Daniel Paterok von der Kulturwerkstatt, die alle Musikinteressierten zur Session einladen. Der Eintritt ist wie immer bei diesen Veranstaltungen frei.

Reservierungen können direkt unter Telefon 0 25 05/10 21, per E-Mail an norbert-fritz@gmx.de oder auch über die Kulturwerkstatt Altenberge, an kontakt@kulturwerkstatt-altenberge.de erfolgen