Ulrich Krass hört nach 13 Jahren auf

Seit 1979 hat der gelernte Bankkaufmann für die Gemeindeverwaltung gearbeitet. „Zuerst hatte ich mit Friedhofswesen oder auch mal Klärschlammentsorgung zu tun“, schildert Krass seinen beruflichen Werdegang. Irgendwann sei er dann beim Marketing in der Verwaltung gelandet.

Im Jahr 2006 hatte der passionierte Flohmarkt-Enthusiast die Idee, so etwas im Hügeldorf zu organisieren. „Meine Frau Angelika und ich sind immer nach Greven gefahren, um dort auf dem Trödelmarkt Sachen zu verkaufen. Das macht einfach Spaß“, so Krass. So hat er schließlich einen Plan entworfen, der Gemeinde vorgestellt und er bekam schnell das Okay vom Bürgermeister.

Mit viel Herzblut hat der Flohmarkt-Fan in den Sommermonaten alles organisiert. Etwa 40 bis 50 Verkaufsstände fanden sich im Durchschnitt auf dem Marktplatz ein. Das bedeutete samstags ab sechs Uhr auf dem Platz sein. Die Standplätze mussten abgemessen und mit Kreide eingezeichnet werden. Die Standnummern wurden auf die Stellen für die Tische gelegt.

„Anfangs habe ich noch immer mit dem Zollstock die drei laufenden Meter abgezählt“, erinnert sich Krass. Aber besonders rückenschonend war das nicht. Also hat er sich eine klappbare Dreimeterstange mit Handstock zum Hinterherziehen, einen Stab mit Kreide am Ende und einen magnetischen Teleskopstab besorgt. „Damit konnte ich dann die Standnummern, die ich mit Unterlegscheiben präpariert hatte, rückenschonend aufheben“, beschreibt Krass schmunzelnd seine Idee.

Ab sieben Uhr wurden dann die Anbieter mit ihren Autos zum Auspacken auf den Marktplatz gelassen. „Auch da dirigierte er das Chaos“, erzählt Ehefrau Angelika, die immer einen Stand auf dem Markt hatte. „Schön war die Flohmarktfamilie, die sich mit der Zeit weiter entwickelt hat“, erläutert Krass. Es gab zahlreiche Stammkunden, auch viele Auswärtige, man kannte sich: „Da wurden Freundschaften geschlossen.“ In den gesamten 13 Jahren sei es keine fünf Mal vorgekommen, dass es Ärger gegeben habe. „Bei Unstimmigkeiten habe ich die Leute erst einmal in aller Ruhe herunter geholt“, so Krass. Aber rauswerfen musste er niemanden. Gegen 13 Uhr packten die Anbieter dann schließlich ein und die Abfahrt wurde geregelt.

„Die Gemeinde hat beim Flohmarkt nie Parkknöllchen verteilt“, lobt der inzwischen pensionierte Verwaltungsmitarbeiter die Rücksichtnahme. Und für die Geschäfte rund um den Marktplatz hatte der Trödel auch einen positiven Aspekt. „Da war dann schon mal das Brotregal um elf Uhr leer“, weiß Krass. Am Samstag wird bestimmt bei allen eine große Träne zu sehen sein, wenn er zum letzten Mal die Standnummern mit dem Magnetstab einsammelt. Bei ihm sicherlich auch.