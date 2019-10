Als musikalische Weggefährten hatte der Hochkaräter aus Detroit den Kontrabassisten Andrew Gohman und den Schlagzeuger Zack Pomerleau mitgebracht. Mit Thorsten Feldmann und Fabia Fritz ging es dann in die von Soul, Blues, Jazz, Swing und R&B durchzogene Welt von „ Doug Deming & the jewel tones“.

Seit seinem Debütalbum vor mehr als 15 Jahren hat Doug Deming mit Gitarrenspiel und ausdrucksstarker Stimme einen festen Platz in der amerikanischen Blues-Szene.

Aber wie er an diesem Abend eindrucksvoll zeigte, lässt sich Doug Deming stilistisch nicht in eine Schublade verfrachten. In einem stilistischen Crossover ging es durch einen von Lebendigkeit und tiefen Gefühlen durchzogenen Ritt durch sein vielfältiges Repertoire, bei dem sicherlich jeder Besucher sein Lieblingslied finden konnte.

Beeindruckend war, wie sicher und ideenreich sich Fabian Fritz auf Doug Deming einstellt. Der eher traditionelle Stil von Doug Deming liegt ihm wohl besonders, denn er brachte sein versierte Klavierspiel grandios ein.

Aber dieser spritzige Abend hielt auch besinnlichere Blues-Momente bereit. „Blues Stop Knockin’“ konnte unter die Haut gehen. Auch Songs wie „Put it Down“ und „No Sense“ bestachen durch Tiefe und Leidenschaft. Da konnte Thomas Feldmann mit seiner Virtuosität die Sympathien des Publikums erobern. Diesem Musiker gelang an diesem Abend einfach alles. Das mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass in solch versierten amerikanischen Formationen jedem einzelnen Musiker viel mehr Freiräume zugestanden werden. So sorgte auch Doug Deming mit seinen ausgedehnten Soli für Furore.

Es war eben auch für die musikalischen Ideen von Thomas Feldmann und Fabian Fritz genügend Raum. Mit punktgenauem Spiel sorgte Zack Pomerleau für den nötigen Drive und an der Saitenfront erlebte man mit Andrew Gohman einen Musiker, der auf kleinste Nuancen im Spiel von Doug Deming reagieren konnte.