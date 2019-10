Was macht ein Musiktheater-Ensemble, wenn es sich an die Spitze des Entertainments katapultieren will? Klar, es sucht die absoluten Showbiz-Experten auf und lässt sich coachen. Genauso machte es das Ensemble „Herrencreme“. Chefarrangeur Thomas Peters, Lieblingsbass Thomas Hover, Heldentenor André Eigen und Tastenquäler Klaus Klaas amüsierten ihr Publikum am Freitag in der Kulturwerkstatt. „Erleben Sie tolle Stimmen, viel Theater und Pop, Jazz sowie Schlagermelodien“, versprach Dr. Lutz Wetzlar vom Vorstand bei seiner Begrüßung.

Übertrieben hatte er nicht, denn die stimmlichen Qualitäten der Sänger sind in der Tat exzellent. Lieder wie das bekannte Eingangsstück „Volare“, „Und es war Sommer“ oder auch der „Englishman in New York“ waren toll arrangiert, die Stimmlagen perfekt aufeinander abgestimmt. Die Choreographien kamen zum Teil recht skurril daher doch es ist eben Musik-Theater. Texte werden verfremdet, witzig und ebenso schräg wie die Choreos: „Heut gibt‘s zur Feier Herrencreme, ich koch‘ RÜenbrei und der Herd muss glüh‘n, nur so kann‘s gehen. . .“ Keine Frage, da mussten Profis ran, um den rustikalen Charme der Performance ein wenig aufzupeppen. „Herrencreme“ allein der Name, doch daran änderte sich nichts. „Na an Eurer Musik muss man wohl ordentlich rumschrauben“, riet ein Experte. „Everybody‘S talking‘ ´bout Bump Music“ – ene mene Miste es rappelt in der Kiste“. Zugegeben, der erste Versuch trug nur verschrumpelte Früchte, es gab Luft nach oben.

Das Outfit der Musiker war eine weitere Baustelle. Warum hat der eine nur so wenig Haare, warum ist der andere solch ein Riese? Gut dass der groß gewachsene Klaas sowieso am Keyboard sitzen musste, ein Kollege könnte auf Plateauschuhen wachsen. Doch damit laufen – das geht gar nicht. „Ha, ihr werdet die Gruppe mit den bunten Hemden“, rief einer der inspirierten Fachleute. Das Quartett machte alles mit, aber auch das farbige Erscheinungsbild war‘s nicht wirklich. „Tja, aber wenn Sie die jungen Leute mitnehmen wollen. . . Das „Mittelalter“ war nach fachkundiger Meinung sowieso keine Zielgruppe. „Die arbeiten doch alle oder haben Burnout“.

Der Fotograf kriegte die Krise. Er knipste sich die Seele aus dem Leibe, doch aus den sauertöpferisch dreinblickenden Trauerklößen wollten nicht mal auf dem Bild Superstars werden. „Was haben die mir denn da für eine Gurkentruppe geschickt“, klagte der Kamera-Mann.

Die Show war fantasie- und abwechslungsreich. Nicht jeder Gag zündete gleich wie ein Höhenfeuerwerk, doch die Gesangsnummern sind über jeden Zweifel erhaben. Es war genauso wie es bereits auf der Homepage des Quartetts beschrieben steht: „Die herausragenden Gesangssolisten prägen mit ihrem Zusammenklang, außergewöhnlichen Arrangements und schauspielerischem Können den besonderen Sound der ‚Herrencreme‘.