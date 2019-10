Ein Postminister h.c.

Damit kann nicht jeder Ort aufwarten: Altenberge hat einen eigenen Minister. Genauer gesagt ist es ein Postminister. Gut, es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein Spitzname. Den hat sich aber Mario Moreno durch die Wertschätzung der Altenberger in 15 Jahren ehrlich verdient. Er ist damit Altenberges Postminister h.c. Honoris causa. Für diese 15 Jahre gab es jetzt von der Vertriebsabteilung der Post Lob, Anerkennung, Urkunde und Blümchen für Ehefrau Renate, die ihren Mann hinterm Schalter über die Jahre tatkräftig unterstützt hat.

So Besuche im Postministerium dauern oft ein bisschen länger. Das liegt nicht etwa an einer tagträumerischen Bedienung. Nein, denn neben Briefmarken, Umschlägen, Geschenkartikeln oder Passfotos werden am Marktplatz auch Nachrichten umgeschlagen. Das kann dann schon mal dauern. Der große, quadratische Verkaufsraum, den Moreno vor zwei Jahren bezogen hat, ist eine der besten Informationsbörsen der Gemeinde. Mario Moreno muss schmunzeln: „Einiges, was Du hier hörst, willst Du am liebsten gleich wieder vergessen.“ Womit der Filialleiter überhaupt kein Problem hat, fühlt er sich in solchen Fällen doch dem Postgeheimnis verpflichtet. . .

In 15 Jahren erlebt ein Altenberger Postminister eine Menge. Mario Moreno muss nicht lange überlegen – und es sprudelt nur so aus ihm heraus. Da ist die Trauerfamilie, die am Sonntag dringend Briefmarken benötigt oder der Junge, dem zur Inbetriebnahme seines Geburtstagsgeschenks am Samstagabend die passende Batterie fehlt. Mario Moreno kann immer helfen.

Angefangen hat für den gelernten Fotokaufmann alles mit einem eigenen Geschäft in Warendorf. 2003 kam Altenberge dazu, damals noch in den Geschäftsräumen nebenan, wo heute die Arztpraxis Koch/Berning untergebracht ist. Schon bald konzentrierte sich Moreno auf die geschäftlichen Aktivitäten im Hügeldorf.

Wie lange er die allerdings noch aufrecht erhalten wird, das kann Mario Moreno nicht genau sagen. „Ich spiele schon mit dem Gedanken, die Arbeit Arbeit sein zu lassen“, sagt der Altenberger. Seine Gesundheit veranlasst ihn, beruflich etwas kürzer zu treten. Post-Vertriebsmanager Paul Holtkötter und Vertriebsleiterin Anita Berndzen hörten das natürlich überhaupt nicht gern. Einen Postminister im Team zu haben, ist schließlich schon etwas ganz Besonderes. . .