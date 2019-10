Bereits zum 16. Mal laden die Altenberger Blauröcke am 26. Oktober (Samstag) ins Gerätehaus ein, um das traditionelle Oktoberfest zu feiern. Wie das geht, haben die Feuerwehrmänner bereits bewiesen. „Als wir 2004 das erste Fest feierten, gab es im weiten Umkreis nichts vergleichbares“, erklärt der Festausschussvorsitzende Maximilian Wissing. Mittlerweile wird in vielen Orten des Münsterlandes ein Oktoberfest begangen, dennoch ist die Stimmung immer wieder einzigartig. Den Abschluss der Oktoberfestsaison bildet dabei das Altenberger Fest in der Festhalle an der Florianstraße.

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr ist bereits seit einiger Zeit dabei, sich vorzubereiten und wird dem Fest wieder den nötigen musikalischen Rahmen geben. Von traditioneller Blasmusik bis zu aktuellen Hits gibt es ein breitgefächertes Angebot. „Am vergangenen Wochenende gab es einen Probentag im Gerätehaus, einige Überraschungen sind wieder geplant“, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr . Nach der Live-Musik wird ein DJ-Team für gute Stimmung sorgen.

Alle Abteilungen der Feuerwehr sind in die Vorbereitung eingebunden, die Erlöse sind für die Arbeit der Altenberger Wehr gedacht.

Der Eintritt ist wie immer kostenlos. Sitzplätze sind zwar schon lange ausgebucht, allerdings müssen die bestellten Plätze bis 19 Uhr eingenommen sein, da ansonsten eine Weitervergabe erfolgt. Aber auch für alle anderen Besucher gibt es noch reichlich Platz an und vor der Theke.

Pünktlich um 19.30 Uhr wird dann Bürgermeister Jochen Paus das Fest mit dem Fassanstich eröffnen. Anschließend wird es Freibier für die Besucher geben.

Auch zahlreiche befreundete Vereine und Feuerwehren werden wieder erwartet. So haben sich bereits Feuerwehren aus Bayern, Schleswig-Holstein und Hessen angesagt. Die Feuerwehr freut sich auf viele Besucher ab 18 Jahren. Cocktails gehören ebenso zum Angebot wie typisch bayrische Spezialitäten.

„Die Feuerwehr möchte wieder ein Fest mit der Bevölkerung feiern“, so die Blauröcke in ihrer Pressemitteilung weiter. „Familienfreundliche Preise sowie der kostenlose Eintritt sind der Feuerwehr wichtig.“