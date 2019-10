Tendenz steigend – bereits seit 2013 findet das Ferienangebot „Herbstsause“ statt – und dazu wird parallel auch die Betreuung im Rahmen des Offenen Ganztags in der ersten Ferienwoche angeboten. Rekordverdächtig ist die Zahl der Mädchen und Jungen, die in dieser Woche täglich von 7.30 bis 16 Uhr betreut werden: „Es haben sich 48 Kinder angemeldet“, sagt Franziska Mahlmann , Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Offenen Ganztagsschule Altenberge. Die Zahlen nehmen von Jahr zu Jahr zu. Aber: Für ein noch größeres Angebot, beispielsweise eine Betreuung auch in der zweiten Herbstferienwoche anzubieten, „reichen unsere Kapazitäten nicht“, betont Mahlmann. Und: Auch das Betreuerteam muss mal Urlaub nehmen.

OGS

Überrascht vom großen Zulauf der Betreuung in den Ferien ist Mahlmann nicht. „Die Tendenz zeichnet sich seit einigen Jahren ab.“ Denn in immer mehr Familien seien Väter und Mütter berufstätig. Mahlmann: „Und wer kann schon zwölf bis 13 Wochen Ferien überbrücken?“

Insgesamt bietet die OGS fünf Wochen verlässliche Betreuung an – drei Wochen in den Sommerferien sowie jeweils eine Woche in den Oster- und Herbstferien. Außerdem werden die beweglichen Ferientage – falls gewünscht – ebenfalls von der OGS „übernommen“. In den vergangenen Sommerferien wurden insgesamt 70 Mädchen und Jungen betreut, so Franziska Mahlmann.

Berufstätige Eltern

Die OGS-Kinder dürfen sich stets über ein abwechslungsreiches Programm freuen. Egal ob basteln oder die Umgebung erkunden, Langeweile kommt nicht auf. Und das trifft auch für das Ferienprogramm „Herbstsause“ zu: Mit Sabine König wurden in dieser Woche fröhliche Tierfiguren gebastelt, mit Monir Nikouzinat bastelten die Kinder gruselige Fledermäuse und mit Carina Primus ging es am Donnerstag in den Garten der Kulturwerkstatt, um kreativ zu sein.

Spielemesse

Die verschiedenen Angebote innerhalb der „Herbstsause“ kommen sehr gut an: Noch bis zum 27. Oktober (Samstag) werden fast täglich verschiedene Aktivitäten angeboten, die in erster Linie vom Jugendheim und der Kulturwerkstatt durchgeführt werden. Hinzu kommen ein Hip-Hop-Kurs (Musikschule) und die Fahrt zur Spielemesse (Heimatverein/Familienbündnis). Insgesamt haben sich 175 Mädchen und Jungen angemeldet, so Franziska Mahlmann.