Einen erheblichen Schaden richteten bislang unbekannte Täter an, die sich im Zeitraum von Donnerstag (ab 19.30 Uhr) bis Freitag (8 Uhr) auf dem Geländes eines Unternehmens für Agrartechnik an der Kümper­stiege aufhielten. Dort öffneten sie eine große Anzahl der dort abgestellten Traktoren und bauten daraus die Systemmonitore aus, teilt die Polizei mit. Von zwei Traktoren wurden die auf dem Dach angebrachten Antennen abmontiert und ebenfalls gestohlen. Einer der Traktoren wurde zudem am Spiegel und an einem Scheinwerfer beschädigt. Der Wert der Beute liegt deutlich im fünfstelligen Eurobereich, so die Polizei weiter. Der Sachschaden wird auf eine vierstellige Eurosumme geschätzt. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter Telefon 0 25 71/9 28 44 55.