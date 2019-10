Über einen regen Zulauf konnte sich am Samstag die Kolpingsfamilie freuen. Auf dem Parkplatz an der Bergstraße sammelten die Mitglieder wieder Altmetall, Kronkorken und Altkleider ein. Der Termin wird von den Altenbergern gerne genutzt, um mit Schrott noch was Gutes tun zu können. Der Erlös geht jedes Jahr in ein Spendenprojekt.

Staunen kann man immer wieder, was alles so in dem Anhänger landet, der den Schrott dann zum Container auf den Hof Josef von der Haar fährt. Dort kann grundsätzlich immer Altmetall abgeliefert werden, bis wieder Sammeltag ist. Alte Bremsscheiben landeten so einige im Anhänger. „Die sind schön schwer. Das bringt was“, rechneten die Sammler schon einmal aus.

Große Kerzenständer aus gedrehtem Eisen waren auch mal die Zier in jedem Hausflur. Das ist allerdings schon einige Jahrzehnte her. Also weg damit. Die selbst gebaute Leuchte aus einer Waschmaschinentrommel und Eisenfuß hat ihre guten Zeiten ebenfalls hinter sich.

Neben den Bremsscheiben landen auch gerne durchlöcherte Auspufftöpfe im Altmetall. Wer selber bastelt, hat da schon mal Bedarf nach fachgerechter Entsorgung. Die uralte, grüne Straßenlaterne hat den Rest ihrer Jahre bis zum endgültigen Rostfraß bestimmt auf irgendeinem Bauernhof verbracht. Jetzt war es Zeit, sie zu entsorgen.

Kronkorken sind ebenfalls ein Renner. „Wir haben da inzwischen zweieinhalb eintausend Literfässer voll“, so ein Mitglied der Altenberger Kolpingsfamilie im WN-Gespräch. Das bringt auch Gewicht. Ebenso Kleinzeug wie Nägel, Haken oder Türbeschläge. Zum Abschluss gab es für die Sammler noch eine Currywurst.