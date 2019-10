Deutschstunde mit Pferden

Absolut begeistert umringen die Kinder die drei Pferde in der Reithalle des RV Nienberge. Manche sehen zum ersten Mal so ein Tier. Auch das Reiten ist eine Premiere. „Sie freuen sich schon die ganze Woche darauf“, sagt Joanna Jahns . Sie und ihre Kollegin Lena Suttmeyer sind Sprachbegleiterinnen von 17 Kindern der Altenberger Borndal-Grundschule. Die Jungen und Mädchen kommen aus zugewanderten Familien und lernen durch den Besuch beim RV Nienberge die deutsche Sprache besser kennen.

„Manche sind seit drei Jahren in Deutschland“, sagt Jahns. Es gebe aber auch ein Kind, das erst vor zwei Wochen gekommen sei. Die Jungen und Mädchen besuchen in der Borndalschule die Klassen eins bis vier, sie sind zwischen sechs und zehn Jahre alt. Jetzt, in den Herbstferien, gibt es ein Angebot für sie, das „Ferien-Intensiv-Training FIT in Deutschland“, das vom Landesschulministerium NRW organisiert wird und mit dem die Schüler ihre Deutschkenntnisse erweitern sollen.

Verschiedene Aktivitäten standen auf dem Programm: Los ging es mit einem Kennenlerntag, ein Märchenwald wurde ebenso besucht wie der Mühlenhof in Münster. Des Weiteren wurde das Museum auf dem Gelände des Heimathauses besichtigt. „Die Kinder lernen das Früher und Heute kennen“, erläutert Joanna Jahns. „Lernen durch Erleben“ können die Jungen und Mädchen an den verschiedenen Stationen und sich dabei auch ganz neuen Herausforderungen stellen.

So wie beim Reitverein in Nienberge. Dort lernen sie, wie man interagiert. Nicht nur untereinander, sondern auch mit dem Pferd. „Stilles Zuhören“ sei manchmal gefragt, sagt Sabine Holst , die Vorsitzende des RV Nienberge: „Das Achten auf Gestik und Mimik.“

Diese nonverbale Kommunikation könne den Kindern auch untereinander helfen, etwa bei der Bewältigung von Konflikten. „Unfassbar viele Bereiche“ würden trainiert: Bewegung, Koordination, Konzentration und soziale Fähigkeiten.

Die Jungen und Mädchen würden lernen, im „Hier und Heute“ zu sein und nicht im „Gestern“ oder „Morgen“. Das sei insbesondere bei zugewanderten Kindern wichtig, so Jahns, die mitunter eine lange Fluchtgeschichte vorzuweisen haben.

Die würden durch den Tag auch Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein erlangen. „Sie bekommen das Gefühl, gebraucht zu werden“, sagt Sabine Holst. Wichtig sei auch, dass es nicht um Zensuren ginge: „Die Kinder werden nicht bewertet.“ Spaß und Freude an der Sprache und am Umgang mit den Pferden, das soll dieser Tag garantieren. Nach dem Reiten, das die routinierte Reiterin Michelle Hempe mit den Kindern durchführt, können die Jungen und Mädchen die Pferde mit Farbe anmalen, die natürlich anschließend abwaschbar ist.

Die Tiere seien ganz ruhig dabei, so Hempe. Sie haben viele Jahre Erfahrung mit Menschen und freuen sich über den Umgang mit den Kindern. Für die Jungen und Mädchen wird der Tag unvergesslich sein. Zum ersten Mal Pferde sehen und zu reiten – das hätten sich manche nicht vorstellen können.