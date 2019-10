Es gibt noch freie Plätze für den Workshop „Deine eigene Musik aufnehmen – Das Tonstudio für zu Hause“ der Musikschule Altenberge, der am 9. November (Samstag) von 13 bis 17 Uhr im Probenraum in der Borndalschule stattfindet. Die Leitung hat der Audio-Engineer Björn Schlüter. In dem Workshop geht es um die Aufnahme und die Produktion eigener Musik. Sowohl die Demo-Aufnahme einer Band als auch das Produzieren von elektronischer Musik werden auf anschauliche Weise erklärt. Der vierstündige Workshop richtet sich an alle Musiker, Sänger oder Musikliebhaber, die sich Zuhause ein kleines Heimstudio einrichten möchten, oder bereits mit dem großen Feld der Tontechnik in Berührung waren. Die Kosten betragen 19 Euro pro Person. Anmeldungen werden per E-Mail an info@musikschulealtenberge.de entgegengenommen.