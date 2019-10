Altenberge -

Sein Herz hängt an Altenberge – und das seit 22 Jahren: Philipp Posmyk, von Beruf Event-Fotograf, hat einen Schokoladen-Adventskalender herausgebracht. Darauf zu sehen sind unverwechselbare Altenberge-Motive. Drei Euro pro verkauftem Kalender kommen der Kinderkrebshilfe in Münster zugute, so der 22-Jährige.