Über eigene Gutgläubigkeit entsetzt

Der Prozess um den gewerbsmäßigen Betrug mit Bertelsmann-Büchern im Wert von knapp 450 000 Euro von zwei Kaufleuten aus Altenberge und Nottuln zwischen Dezember 2014 und Juni 2016 wurde vor dem erweiterten Schöffengericht in Rheine fortgesetzt. Weil die Angeklagten von ihrem Schweigerecht Gebrauch machen, sind die Opfer gefragt.

Am Freitag wurde neben Geschädigten auch ein ehemaliger Mitarbeiter der Firma Bertelsmann , heute freier Handelsvertreter, als Zeuge gehört. Er hat mit dem 48-jährigen Investment-Kaufmann aus Altenberge längere Zeit zusammengearbeitet und Provisionen für seine Vermittlungstätigkeiten in Rechnung gestellt. Dabei geht es unter anderem um Kundenlisten von Bertelsmann, über die die Angeklagten den Kontakt zu den Bertelsmann-Kunden aufgenommen haben sollen. Bertelsmann wurde Mitte 2014 seit der Einstellung des Direktvertriebs geändert in die „inmediaONE GmbH“, die sich unter anderem auf die Betreuung der Bestandskunden konzentriert, ist ihrer Homepage zu entnehmen.

Investment-Kaufmann

Die Angeklagten sollen sich auf die Kundenpflege berufen und damit einige der Vermögensopfer um ihr gesamtes Hab und Gut gebracht haben. Die Betrogenen investierten mit Krediten in vermeintliche Wertanlagen der Enzyklopädien und Faksimile-Bücher, obwohl sie die Bücher nur verkaufen wollten, wie der Ermittler es gesagt hatte.

Am Freitag wurde eine 59-jährige Krankenschwester aus Kleve als Zeugin gehört, die im Vertrauen auf den Namen Bertelsmann einen Kreditantrag in Höhe von 20 000 Euro unterschrieb, den ihr der Angeklagte aus Altenberge dringend empfohlen und vorgelegt habe. Beide Angeklagten seien bei ihr erschienen, aber nur einer habe das Wort geführt. Man hätte ihr gesagt, dass sie erst Geld in den Pool werfen müsse, bevor sie ihre Bücher verkaufen könnte. Sie überwies von dem Kreditgeld 19 500 Euro an den Kaufmann aus Altenberge. Zudem gab sie ihnen fünf wertvolle Bücher mit. Vor Gericht sagte sie, dass sie den Kreditbetrag nach drei Monaten zurückbekommen sollte. Daran zahlt sie jetzt noch drei Jahre monatlich knapp 200 Euro. Als ihre Wohnung gekündigt wurde und sie kein Geld für die Kaution der neuen Wohnung hatte, rief sie den „Bertelsmann-Berater“ in Altenberge an, der ihr 1000 Euro überwiesen und sie vertröstet habe, dass die Geschäfte sich verzögert hätten.

Brockhaus

Ein 58-jähriger Geschädigter aus Gelsenkirchen investierte 60 000 Euro in Brockhaus-Enzyklopädien , die er verkaufen wollte. Um die Bücher in eine Versteigerung zu bringen, müsse er zunächst 15 000 Euro einzahlen, hätte man ihm gesagt. Der 58-Jährige legte die Visitenkarte des „Vertriebsdirektors An- und Verkauf Investment“ aus Nottuln vor.

Vermögensopfer

Beide Vermögensopfer waren fassungslos über ihre Gutgläubigkeit, insbesondere als der Staatsanwalt fragte: „Sie sollten 20 000 Euro aufnehmen, um Ihre Bücher zu verkaufen, und nur den Kreditbetrag zurückbekommen? Dann hätten Sie ja Ihre Bücher verschenkt!“

Der Prozess wird am 15. November (Freitag) fortgesetzt.