Konzentration auf das Wesentliche

Die Ausstellung „gegen-über“ mit Arbeiten von Dagmar Boenigk und Sabine Cordes wird am Samstag (2. November) im Rahmen einer Vernissage um 18 Uhr eröffnet (Atelier Steinkuhle, Zur Steinkuhle 6). Am Sonntag (3. November) sind die Arbeiten von 13 bis 18 Uhr zu sehen. Vom 5. bis 8. November (Dienstag bis Freitag) ist „gegen-über“ von 17 bis 20 Uhr und am 9. November (Sonntag) letztmals von 13 bis 18 Uhr geöffnet. | www.boenigk.com | www.sabinecordesmalerei.de