Das Thema Frieden am Beispiel des Libanon steht im Mittelpunkt der Sternsingeraktion 2020. Dazu gibt es einen Videofilm aus der TV-Serie „Willi will‘s wissen“. Den schauten sich am Sonntag die Sternsinger aus Hansell im Gemeindehaus an. „So erfahren die Kinder und Jugendlichen, wofür sie am 4. Januar als Sternsinger Geld sammeln“, schilderte Margret Schollbrock , die zusammen mit Melanie Pelz den Aktionstag für die Sternsinger betreute.

Nach dem Film ging es an das Basteln der Kronen. Hier lockten besonders die Tüten voller Glitzersteine und bunter Schmuckzeichen. Die Kronen aus goldener Pappe waren schnell an die Köpfe angepasst. Das Verzieren dauerte dann schon etwas länger.

In der Zwischenzeit wurde in der Küche geschnibbelt, gerührt und gebacken. Libanesische Hackfleischpizza stand auf dem Menüplan. Dazu gab es Kürbis-Kibbeh und zum Nachtisch libanesischen Orangenkuchen. Da konnten die künftigen Sternsinger also wortwörtlich auf den Geschmack kommen, während sie gemeinsam am Tisch saßen.

„Wenn die Eltern nachher die Kinder abholen, werde ich noch fragen, wer am Sternsingertag die Kinder fährt“, erläuterte Schollbrock. Schließlich seien es in Hansell doch ziemlich lange Wege von Haus zu Haus. Außerdem wurden noch die Gruppen eingeteilt. „Wir hatten auch in Altenberge und Nordwalde angefragt, ob vielleicht aktuell Flüchtlinge aus dem Libanon dort seien, die etwas über ihr Land erzählen könnten, sind aber nicht fündig geworden“, erläuterte Schollbrock.