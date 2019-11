Paukenschlag am Montagabend: Bürgermeister Jochen Paus wird nicht für die CDU ins Rennen um den Bürgermeisterposten gehen. Während der Ratssitzung, in der Jochen Paus auch den Haushaltsentwurf für 2020 vorstellte, erklärte er, aus „persönlichen Gründen“ nicht anzutreten. Bereits Mitte 2018 hatte der 69-Jährige angekündigt, erneut für das Bürgermeisteramt zu kandidieren. Jochen Paus wird nunmehr nach der Kommunalwahl , die am 13. September des kommenden Jahres stattfindet, den Chefsessel im Rathaus räumen.