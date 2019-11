Großeinsatz für die Altenberger Feuerwehr : Im Spitzboden einer Doppelhaushälfte am Hagebuttenweg brach am Freitagnachmittag ein Feuer aus, das die Blauröcke schnell unter Kontrolle hatte. Personen wurden dabei nicht verletzt, so die Feuerwehr.

Wie Einsatzleiter Guido Roters mitteilte, hatte offenbar ein Bett im Spitzboden Feuer gefangen. „Die Ursache steht noch nicht fest“, sagte Roters auf Anfrage unserer Zeitung. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Giebelfenster des Doppelhauses. Da die Kameraden den Brand zügig löschten, konnte ein Übergreifen auf den Dachstuhl verhindert werden. Insgesamt war die Feuerwehr mit 30 Personen und fünf Fahrzeugen vor Ort.

Außerdem kam die Drehleiter der Feuerwehr aus Steinfurt zum Einsatz, um den Dachstuhl genauer zu inspizieren und mögliche Brandnester zu beseitigen, erläutere Guido Roters abschließend.