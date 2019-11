Praktisch, schön und preiswert

Und wieder ist der beliebte Second-Hand- Modemarkt vom Wochenende Geschichte. Die Gooiker Halle, von Freitag bis Sonntag farbenprächtiger Basar zahlreicher Schnäppchenjägerinnen, gehört nun wieder den Sportlern und Schülern von Altenberge – nach drei Tagen Zentrum textiler Wünsche mit An- und Verkauf. Was, so war von der Initiatorin Ramona Werner zu hören, an insgesamt 240 Tischen und Ständen intensiv praktiziert wurde. Und das direkt im sportlichen Wettkampf. Wobei Vernunft weit vor Verrücktheit ins Ziel kam, denn es gab keine hochtrabenden Träume von Haute Couture. Dafür aber immer wieder die Vorstellung von praktisch, preiswert und schick – vor allem tragbar.

Denn hier, rund um Altenberge, wo sich die Geschmäcker noch weitgehend der Normalität anlehnen, wo heute noch häufiger Grünkohl und Mett an Stelle von „Gegrillten Tiefseespinnen an schwarzem Trüffelschaum“ auf den Tisch kommen, finden die scheinbar schattenlosen Pariser Hungerhaken aus teuren Hochglanzbroschüren nur selten Nachahmerinnen.

Es waren junge Frauen, wie Lydia Beckmann aus Laer, die sich gleich am Eingang „laufgünstig“ positionieren konnten. Ihr Repertoire an Jacken, Blusen oder Jeans, erweitert um ein buntes Angebot an Gläsern, Schuhen und Modeschmuck, rangierte wie die Sachen an den meisten Ständen, weit im unteren Preissegment. „Dabei war ich im letzten Jahr selbst noch Kundin“, lachte sie. „Jetzt bietet mir diese Messe ein Art Garagenflohmarkt mit Niveau.“ Und sie führte ihre Verkaufsgespräche mit lockendem Preisnachlass. „Die meisten Kundinnen hier wollen ja den Preis herunterhandeln, wenn auch durchaus preiswertig und fair. Das macht Spaß.“

Auch Marion Minnebusch aus Emsdetten, die mit ihrer Freundin Anke gleich schräg gegenüber eine Verkaufsfläche (der Meter zu sechs Euro) gebucht hatte, zeigte unverhohlenen Optimismus. „Ich kann meinen Kleiderschrank mal richtig auslüften, worüber sich andere freuen können. Denn die Mäntel und Jeans sind allesamt von mir topgepflegt. Und das sieht selbst die kritischste Kundin sofort.“

„Kundin“ wohlgemerkt. Denn den wenigen Männern in diesem textilen Durcheinander kam mehr die Aufgabe zu, prall gefüllte Einkaufstüten zu bewachen oder nach exklusiven „Perlen“ zu suchen. Denn die gab es auch, wie beispielsweise einen grünen wollenen Wintermantel, der neu etliche 100 Euro gekostet haben musste. Oder eine herrlich weiche Lammfelljacke edelster Ausführung. Beides unter 100 Euro von Frau für Frau verfügbar.

Vom 6. bis 8. März 2020 findet die nächste Secondhand-Messe in Altenberge statt. Da werden Wintersachen vielleicht noch billiger