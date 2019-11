Auf zahlreiche Aktionen blickte Marcel ter Steege, erster Vorsitzender des Fördervereins Katholisches Familienzentrum Altenberge, während der Mitgliederversammlung, die in der Kindertagesstätte St. Martin stattfand. Dazu zählten beispielsweise die „Trommelreise“ der drei Kitas mit dem Trommelkünstler Hawi Valentin, die Stutenkerlaktion zum Nikolaustag sowie das erste Großprojekt des Vereins – die Förderung der Gestaltung des Außengeländes der Kita St. Martin an der Goethestraße. Außerdem wurde über die Finanzen sowie über künftige Planungen und Aktionen berichtet.

Als weiterer Tagesordnungspunkt standen die Neuwahlen des Vorstands auf dem Programm. „Erfreulicherweise waren in diesem Jahr zahlreiche Mitglieder zur Versammlung erschienen, so dass alle Vorstandsposten besetzt werden konnten“, heißt es in einer Pressenotiz des Fördervereins. Als erster Vorsitzender bleibt Marcel ter Steege (Kita St. Lamberti) im Amt; als zweiter Vorsitzender wurde Marco Ehrhardt (Kita St. Martin) und als dritte Vorsitzende Britta Zumbusch (Kita St. Nikolaus) gewählt. Schatzmeisterin bleibt Katja Schulze Greiving. Tanja ter Steege ist weiterhin die Schriftführerin des Vereins.

Kassenprüfer sind Jens Geuker und Johanna Völker. Als Beisitzer wurden Sophie Kolbeck, Anne Hopfenzitz, Duygu Saltik und Melanie Striggow gewählt.

Insgesamt verzeichnet der Verein eine positive Entwicklung der Mitgliederzahlen – Ende Oktober 2019 waren 34 aktive Mitglieder verzeichnet. Neumitglieder sind jederzeit willkommen.