Die „Ehrengalerie“ der Karnevalsgesellschaft St. Johannes ist seit Montagabend um ein 33. Exemplar erweitert worden. Um 19.11 Uhr hat Prinz Stephan I. (Laubrock) sein Konterfei im Vereinslokal „ Hotel Stüer “ im Beisein seiner Blaujackenkollegen in gemütlicher Runde aufgehängt.

Sein Nachfolger für die aktuelle Session 2019/20 wird am Samstag (16. November) um 19.11 Uhr im Saal Bornemann in Begleitung der 100 Tanzmädels der KG St. Johannes bekanntgegeben. „Wer es ist, steht schon fest. Das Geheimnis wird aber erst am besagten Samstag gelüftet“, betonte Schatzmeister Thomas Mücke.

Der erste Vorsitzende und Sitzungspräsident Andreas Leuker erzählte lediglich, dass es vier Bewerber für den neuen Karnevalsprinzen gegeben habe.

Prinz Stephan I. erhielt am Montagabend von seinen Narrenkollegen zum Dank für seine Regentschaft in der Session 2018/19 ein Prinzenschild. Das war Sitzungspräsident Andreas Leuker ein „Schlachtruf“ wert: „Alles wird gut! Halleluja! Stephan, löd‘ mi ap!“