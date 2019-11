Tempo-20-Zone ist eine Variante

Die etwa 50 bis 60 Jahre alten Buchen an der Buchenallee bereiten einigen Anwohnern Kopfzerbrechen. Das Wurzelwerk hat private Stellplätze, Mauern, die Straße und auch Gehwege zum Teil so stark geschädigt, dass Letztere beispielsweise mit einem Kinderwagen oder Rollator nicht oder nur sehr eingeschränkt genutzt werden können. Deshalb fordern einige Anlieger, die Bäume zu fällen. Ersatzweise sollten neue Bäume, die sich für ein Wohngebiet eignen, angepflanzt werden. Doch ob diesem Wunsch entsprochen wird, ist derzeit noch offen. Die Mitglieder des Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschusses vermochten sich in ihrer jüngsten Sitzung noch nicht zu einer Entscheidung durchringen. Diese könnte in der nächsten Sitzung am 20. Januar 2020 fallen.

Bäume erhalten

Mehrere Fraktionen machten bereits jetzt unmissverständlich klar, dass für sie ein Fällen der Buchen nicht in Frage kommt. „Wir sollten hier nicht mit der Kettensäge-Methode verfahren“, meinte Werner Schneider, Fraktionsvorsitzender der Grünen. „Wir müssen eine Lösung finden, damit die Bäume stehen bleiben und die Anlieger zufrieden sind.“

Auch Roman von Janta Lipinski ( SPD ) sprach sich dafür aus, „nach anderen Lösungen zu suchen“. Die Bäume seien „viel zu wichtig für das Klima“. Der SPD-Politiker weiter: „Wir müssen ein Zeichen setzen und nicht sofort mit der Säge ankommen.“ Genauso sieht das auch die UWG: „Immer mehr Bäume verschwinden. Deshalb müssen wir Lösungen finden, um die Bäume zu erhalten“, sagte Cordula Nemitz.

Kettensäge

Und die CDU ? Die Ausschussmitglieder vermochten sich jetzt nicht grundsätzlich auf den Erhalt der Buchen festlegen. Wollte die Gemeinde beispielsweise die Buchenallee komplett sanieren, kämen wahrscheinlich hohe Kosten auf die Anlieger zu, gab Frank Neumann (CDU) zu bedenken. Ob ein Umbau abgabenpflichtig sei, müsse in diesem Zusammenhang geklärt werden. Wenn ja, „kann das richtig ins Portemonnaie gehen“, so Neumann. Dass der Gehweg in einem „desolaten Zustand ist“, so Hubert Terwey (CDU,) „steht außer Frage“.

Stephan Grawe (CDU), Vorsitzender des Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschusses, hatte Zweifel, ob eine mögliche Komplett-Sanierung der Straße ressourcenschonend sei. Zudem gebe es in Altenberge keine „Kettensägen-Mentalität“. Vielmehr werde „das Problem nur wieder verschoben“. Denn: Bereits Anfang 2010 machten die Buchen Sorgen und einige Anwohner forderten bereits damals, die Bäume zu fällen. Doch daraus wurde nichts. Vielmehr wurde der Gehweg saniert und Baumwurzeln, falls erforderlich, gekappt. Einzelne Bäume wurden in Absprache mit einem Gutachter gefällt.

15 Stellplätze

Bürgermeister Jochen Paus brachte eine neue Variante zur Lösung des Problems ins Spiel: Die Baumscheiben könnten auf 80 Zentimeter verbreitert werden und so bis an die Grundstücksgrenzen reichen. Aus der Buchenallee könnte eine Tempo-20-Zone werden mit dem blauen Zusatzschild „Fußgänger“. Somit hätten die Fußgänger das Recht, auf der Straße zu gehen. Des Weiteren müsse die verkehrsberuhigte Straße niveaugleich ausgebaut werden. Parken sollte dann nur auf gekennzeichneten Flächen ermöglicht werden – zwölf bis 15 Stellplätze könnten an der Buchenallee geschaffen werden. Bei einer Begehung mit dem Straßenverkehrsamt des Kreises Steinfurt wurde für eine Tempo-20-Zone bereits Zustimmung signalisiert, berichtete Paus.

Wie geht es weiter? Die Fraktionen sondieren in den nächsten Woche die Lage – und in der Januar-Sitzung wird erneut über den Antrag der Buchenallee-Anlieger beraten.