Attraktivität steigern

Der Altenberger Ortskern soll bekanntlich auf Vordermann gebracht werden – Marktplatz, Boakenstiege, Kirchstraße und Bahnhofstraße. Das sind die Bereiche, die in den kommenden Jahren umgekrempelt werden. Seit 2013 wird in den politischen Gremien darüber diskutiert, wie dem Zentrum des Hügeldorfs auf Dauer wieder mehr Leben eingehaucht werden kann. Nun ist es so weit: Die Umgestaltung des Marktplatz hat begonnen – zumindest wurde mit den Vorbereitungen gestartet. Damit wird ein sogenanntes Leitprojekt im Zuge des Gemeindeentwicklungskonzeptes „Altenberge 2030“ in Angriff genommen.

Dass es fast sieben Jahre gedauert hat, bis die ersten Bagger anrücken, hat unter anderem folgenden Grund: Die Finanzierung musste in trockenen Tüchern sein. „Den Zuwendungsbescheid erhielten wir im vergangenen Jahr“, sagt Sebastian Nebel , in der Verwaltung zuständig für Wirtschaftsförderung. In Zahlen ausgedrückt: Für rund 1,6 Millionen Euro wird der Marktplatz umgebaut. 800 000 Euro teilen sich Land und Bund, die restlichen 800 000 Euro übernimmt die Gemeinde Altenberge.

Gebaut wird nach den Plänen des Büros Scape aus Düsseldorf. „Nach und nach erfolgt nun der Rückbau des Marktplatzes“, sagt Bürgermeister Jochen Paus . Es werde gewährleistet, dass die Geschäfte am Marktplatz während des Umbaus stets zu erreichen sind.

Die eigentliche Umgestaltung des Marktplatzes wird je nach Wetterlage Anfang 2020 beginnen. Dazu gehören beispielsweise zwei „Bürgerbänke“ mit einer Länge von zwölf und sechs Metern, die zum Verweilen einladen sollen.

Der Brunnen wird ebenfalls nicht mehr lange zu sehen sein – schließlich wird er ersetzt durch eine Fontänenanlage, die abends auch beleuchtet sein wird. Nicht nur dieses Wasserspiel, sondern auch ein neues Spiel-Gerät in Höhe der Apotheke soll vor allem Eltern und ihre Kinder zu einem längeren Aufenthalt auf dem Marktplatz animieren. „Schließlich soll die Aufenthaltsqualität erhöht werden“, so Sebastian Nebel. Dazu soll auch die ebenerdige Fläche im Zentrum des Platzes dienen – dort ist künftig mehr Platz für Veranstaltungen, kündigen Paus und Nebel an.

Gefällt wurden bereits einige Bäume – doch dafür gibt es Ersatz, kündigt Jochen Paus an. Insgesamt sollen zehn neue Bäume gepflanzt werden, darunter Ulmen, Blauglocken- und Schnurbäume. Voraussichtlich Mitte sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.