Neumann: „Wir sind nicht in Münster“

Wer als Rad- oder Pkw-Fahrer die Borghorster Straße, die Laerstraße oder die Münsterstraße entlangfährt, der weiß, wie eng es dort an einigen Stellen zugehen kann. Die Mehrzweckstreifen werden dabei überwiegend als Parkflächen benutzt. Die Grünen haben den Antrag gestellt, zu überprüfen, ob an diesen drei Straßen Schutz- oder Angebotsstreifen für Radler angelegt werden können. Die verschiedenen Varianten stellte Julia Kraus vom Büro Planersocietät aus Dortmund in der jüngsten Sitzung des Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschusses vor.

Problematisch bei der Borghorster Straße und Laerstraße: Wird beispielsweise das Straßenquerprofil durch den Verzicht des Mehrzweckstreifens verändert, verschiebt sich auch das sogenannte Straßendachprofil in den Fahrbahnbereich. Da das vom Landesbetrieb Straßen NRW nicht genehmigt wird, müsse die gesamte Straßenoberfläche angepasst werden, so Julia Kraus. Der Höhenunterschied zwischen Fahrbahnmitte und dem Rand betrage bis zu 18 Zentimeter, sagte Bürgermeister Jochen Paus.

Mit einem Umbau der Straße sei allerdings in den nächsten Jahren nicht zu rechnen, habe Straßen NRW erklärt. Zudem sei „von immensen Kosten“ auszugehen, heißt es in einer Stellungnahme der Verwaltung.

Die Alternative: Auf beiden Seiten der Straßen könnte aus Sicht des Landesbetriebs auf die Mehrzweckstreifen verzichtet werden. Dann ändere sich das Profil der Straße auch nicht. Aber: Dann würden viele Pkw-Stellplätze wegfallen. Und genau das befeuert bereits jetzt die politische Diskussion: „Radfahrsicherheit kostet etwas“, meinte beispielsweise Karl Reinke (Grüne). Und Werner Schneider, Fraktionsvorsitzender der Grünen, ergänzte: „An dieser Stelle gehen Parkplätze verloren.“

Doch so weit ist es noch nicht. „An dieser Stelle“, das heißt in diesem Fall an der Laerstraße, kann sich Roman von Janta Lipinski (SPD) beispielsweise eine Verringerung der Straßenbreite nicht vorstellen. „Das ist für den Schwerlastverkehr indiskutabel.“

Für Hubert Terwey (CDU) stellt sich, falls der Mehrzweckstreifen wegfallen sollte, folgende Frage: „Wo sollen die Anwohner oder Besucher ihre Autos dann parken?“ Dem entgegnete Werner Schneider: „Wir müssen ein Parkkonzept entwickeln und die Parkfreudigkeit steuern.“

„Wir sind nicht in Münster“, meinte Frank Neumann (CDU) mit Blick auf den Fahrradverkehr. In einer ländlichen Gemeinde seien viele Bürger auf ein Auto angewiesen, so Neumann. „Wir können den Pkw-Verkehr nicht komplett aussperren.“

Auch die ADFC-Ortsgruppe meldete sich zu Wort. Bereits im nächsten Haushaltsjahr solle die Gemeinde Gelder bereitstellen, um die Risikostellen entlang der drei oben genannten Straßen zu entschärfen.

Die Diskussion wird im Zuge der Haushaltsberatungen im Dezember fortgeführt.