„Ab nächstem Jahr wird die Boogie- und Blues-Session auf mittwochs verlegt“, kündigte Daniel Paterok , Gastgeber der Veranstaltung, am Donnerstagabend im Saal Bornemann an. Die zahlreichen Zuhörer störte es nicht. Sie freuten sich auf Gerd Gorke , der auch bei der allerersten Session dabei gewesen war. Begleitet wurde er von der Hausband mit Udo Schrader am Schlagzeug und Frank Konrad am Bass. Paterok übernahm natürlich das Piano.

Gorke ist nicht nur für sein ausgezeichnetes Spiel auf der Mundharmonika und seine Stimme bekannt. Er hat auch einiges an Unterhaltungswert vorzuweisen. „Die ersten waren schon um drei Uhr hier“, scherzte er und zeigte auf die erste Reihe. Das sei Einsatz. Mit solchen Sprüchen brachte er das Publikum immer wieder zum Lachen.

Mit „Glory of Love“, einem schönen Blues, ging es weiter. Mal langsame Balladen, mal schnelle Boogiestücke, beides kein Problem für den preisgekrönten Boogie- und Bluesspezialisten. Sowohl in Europa als auch in den USA ist Gorke mit bekannten Blues-Größen wie Angela Brown, Louisiana Red, Dave Myers, Sam Myers oder mit der US-Sängerin Jeanne Carroll & der Blues Mafia aufgetreten.

Bass und Piano konnten fast jedes Stück für prachtvolle Soli nutzen, bei denen die Finger über Saiten und Tasten tanzten. Aber wie macht man das eigentlich mit einer Mundharmonika? Da zauberte Gorke und kitzelte Klänge aus dem Instrument, die den normalen Zuhörer schon ins Grübeln brachten.

Mit wenigen Handzeichen dirigierte Gerd Gorke die Band und verschaffte dem Publikum einen musikalisch gelungenen Donnerstagabend. Das bedankte sich immer wieder mit begeistertem Applaus.