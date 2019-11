Die Steinfurter Tafel kann sich wieder auf viele Lebensmittel und einen großen Geldbetrag aus Altenberge freuen. 33 Frauen und Männer, darunter auch Bürgermeister Jochen Paus , stellten sich am Freitag und Samstag zur Verfügung, um Spenden in den Verbraucher- und Discountmärkten Edeka , K+K, Aldi und Lidl zu sammeln.

„Die Spendenbereitschaft war bisher sehr groß und die Resonanz bei den Altenbergern auf diese Aktion ist sehr gut“, betont Ursula Hagelschur vom Einsatzteam. Am Freitag standen die Frauen und Männer von 16 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 9 bis 16.30 Uhr an den Ständen, die hinter den jeweiligen Kassen der Geschäfte aufgebaut worden waren. „Unter dem Motto ‚Kauf 1 mehr‘ erklärten sich viele Marktkunden bereit, das, was sie auf ihrem Einkaufszettel geschrieben hatten, mindestens ein Mal mehr in den Einkaufswagen zu legen. Nach dem sie bezahlt hatten, wurden die Lebensmittel dem Einsatzteam bereitwillig übergeben.

„Konserven, Kaffee, Süßigkeiten, also vor allem nicht leicht verderbliche Lebensmittel, aber auch Obst und Gemüse, haben wir erhalten“, so Ursula Hagelschur im Gespräch mit unserer Zeitung weiter. Alle zwei Stunden wurden die Spenden in Kleintransporter umgepackt, die die Waren ins Zwischenlager nach Borghorst beförderten. Von da werden sie zur Steinfurter Tafel an der Bahnhofstraße in Burgsteinfurt gebracht.