Eine Spende in Höhe von 3000 Euro gab es jetzt von der Kreissparkasse Steinfurt für den TuS Altenberge. Das Geld soll für die Optimierung der Beschallung im Stadion und für neue Spieler-Unterstände am Spielfeldrand eingesetzt werden. Überreicht wurde die Spende von Christian Vinhage (2.v.l.), Leiter des Sparkassen-Beratungs-Centers Altenberge-Laer, an TuS-Geschäftsführerin Christina Matthoff (l.) und die beiden Sponsoringbeauftragten Theo Teriete (2.v.r.) und Norbert Voss (r.). Der Verein zählt aktuell mehr als 2000 Mitglieder, von denen rund 900 Personen im Fußball aktiv sind. Der Anteil an Jugendlichen liegt bei fast 70 Prozent.