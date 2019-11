Es verwundert nicht, dass sich die Mitglieder des Seniorenbeirates möglicherweise mit der Pflege eines ihrer Angehörigen oder eines nahestehenden Menschen befassen müssen.

Fachkundige Unterstützung hierin bietet das Caritas-Pflegebüro in Altenberge. Die Leiterin, Martina Erwig-Kaul , zeigte an vier Nachmittagen den Senioren den Umgang mit dieser Herausforderung. In Theorie und Praxis wurden so einfache, aber im Ernstfall jedoch nicht so leichte Vorgänge wie das Aufhelfen einer sitzenden Patientin vom Stuhl in den Stand demonstriert und nachvollzogen.

Auch Übungen zur Selbsthilfe, beispielsweise wieder Aufstehen nach einem Sturz mit Hilfe eines Stuhles, wurden behandelt, heißt es in einer Pressemitteilung des Seniorenbeirates.

Das Pflegen eines bettlägerigen Menschen ist dagegen schon schwieriger zu bewältigen. Das „Wundliegen“ (Dekubitus) sollte schnellstmöglich erkannt und durch Umbettung und andere Maßnahmen behandelt werden.

Einen breiten Raum nahm das Thema Demenz ein. Da sich diese Krankheit meist schleichend einstellt, ist die Diagnose zunächst nicht einfach. Gezielte Methoden helfen hier, Klarheit zu verschaffen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

In einer abschließenden Diskussion zeigten sich die Kursteilnehmer von der Schwere des Themas Pflege beeindruckt, sind aber jetzt besser vorbereitet, falls auch sie einmal einspringen müssen.