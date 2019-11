Auch „Einzelgänger“ werden alt

Altenberge -

Gottfried Schäfers wohnt in einem malerischen alten Speicher neben einem Hof in der Bauerschaft Hohenhorst. In dem Garten des 80 Jahre alten Bücherautors und passionierten Marathonläufers steht ein alter Eichenbaum, der seit zehn Jahren von einer Radwandergruppe regelmäßig angesteuert wird. Die zwischen 250 und 500 Jahre alte Eiche hat mittlerweile einen Umfang von 4,26 Meter.