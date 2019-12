Die Discokugel drehte sich vor dem Altar in St. Johannes Baptist und warf glitzernde Reflexionen in den Kirchenraum. Bunte Scheinwerfer zuckten im Takt der Musik. Disconebel waberte herum und hüllte die Besucher des Schlager-Gottesdienstes am Sonntag ein. Organisiert hatte diesen außergewöhnlichen Gottesdienst die KLJB . Unter dem Motto „Wir rocken die Kirche“ war im Anschluss an den Nikolausmarkt jetzt bereits zum dritten Mal eingeladen worden. Ziel der Landjugend war es, gemeinsam Spaß zu haben und die Gemeinschaft in Altenberge aufleben zu lassen.

Das dürfte gelungen sein. Jedenfalls war die Kirche voll und die Stimmung bestens. Pastor Rogers Biriija, der den Gottesdienst leitete, wird vielleicht ein bisschen Heimweh bekommen haben, denn in afrikanischen Gottesdiensten wird gerne richtig gefeiert, gesungen und auch getanzt. Also machte sich Pastor Rogers auch eben schnell mal zum Kopf einer Polonaise rund um den Altar.

Musikalisch sorgte das DJ-Team von „Light vs. Sound“ für Schlager aller Art. Mundartlich bewegte man sich da zwischen Nord- und Süddeutschland. Damit auch alle mitsingen konnten, wurden die Texte mit einem Beamer auf eine Leinwand geworfen.

Die Kirchenbesucher jedenfalls riss es von den Bänken. Sie klatschten, sangen und tanzten auch vor dem Altar.