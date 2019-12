Die Katholischen Frauengemeinschaften St. Johannes Baptist Altenberge, St. Johannes Nepomuk Hansell und Kfd Holthausen-Beerlage laden wieder zur gemeinsamen Fahrt zur Freilichtbühne in Tecklenburg im Sommer 2020 ein. Gezeigt wird das Musical „Sister Act“. Wer den berühmten Film mit Whoopi Goldberg gesehen hat, der kennt die Geschichte von Deloris van Cartier, einer erfolglosen Clubsängerin, die, von Gangstern gejagt, in einem Kloster Zuflucht sucht. „Sister Act“ als Musical ist eine Show, die zwei Welten verbindet: die zwielichtigen Gestalten in den Bars von Philadelphia und das Leben der Nonnen von St. Mary’s. „Ein Musical erstmals open air in Deutschland…; Sister Act, das himmlische Musical – die perfekte Sommer-Unterhaltung…“ (Auszug aus der Programmvorschau 2019 der Freilichtspiele Tecklenburg.)

Die Fahrt zur Freilichtbühne findet am 16. August (Sonntag) statt. Die Abfahrt erfolgt um 17.45 Uhr ab Parkplatz Gooiker Platz. Beginn der Vorstellung ist um 19 Uhr, die Rückkehr in Altenberge erfolgt gegen 23.30 Uhr. In der Preiskategorie I beträgt der Beitrag 50 Euro für Kfd-Mitglieder, für Nichtmitglieder 55 Euro. Darin enthalten sind der Eintritt und die Buskosten.

Da erfahrungsgemäß die Karten sehr schnell vergriffen sind, bittet die Kfd um schnellstmögliche Anmeldung (bis spätestens 6. Januar 2020) bei Mechtild Witte, Telefon 0 25 05/20 74 für Altenberge und Holthausen, sowie für Hansell bei Ellen Schumacher, Telefon 0 25 05/34 63. Die Überweisung des Betrages sollte bis zum 9. Januar auf das Konto der Kfd St. Johannes Baptist Altenberge, Stichwort „Tecklenburg“, erfolgen (IBAN: DE16 4035 1060 0001 5710 66; BIC: WELADED1STF).