Ein Auftakt nach Maß war das erste Adventswochenende in der Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist. Es begann mit der Frühschicht am Samstag um 8 Uhr. Zum morgendlichen Start in der Kirche versammelten sich viele Familien mit Kindern, junge Erwachsene, ältere Erwachsene und Senioren. „An diesem Wochenende stand die ältere Generation im Mittelpunkt“, heißt es in einer Pressemitteilung von St. Johannes Baptist.

Beim Familiengottesdienst am Sonntag wurde dann ein Film gezeigt, der verschiedene Persönlichkeiten aus Altenberge zur Frage „Was bedeutet Weihnachten 2019 für Sie?“ zu Wort kommen ließ. Ein Spontanchor aus allen Generationen, unter Leitung von Lioba Domann- Koch, probte nur für diesen Gottesdienst alte Adventslieder ein.

„Wir haben uns über die große Teilnahme bei beiden Veranstaltungen sehr gefreut“, so das Vorbereitungsteam in der Pressemitteilung weiter.

Am zweiten Adventssonntag stehen die Mädchen und Jungen im Mittelpunkt des Gottesdienstes. Die Frühschicht beginnt am Samstag (7. Dezember) um 8 Uhr und der Familiengottesdienst am Sonntag (8. Dezember) um 11 Uhr.