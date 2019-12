Am 14. und 15. Dezember (Samstag/Sonntag) findet der Weihnachtsmarkt im Schlepper- und Gerätemuseum in Kümper statt. Am dritten Adventswochenende werden die Türen und Tore der Schmiede der ehemaligen Wesseler-Produktionsstätte geöffnet. Seit dem vergangenen Jahr findet der Weihnachtsmarkt in den Räumlichkeiten der denkmalgeschützten Schmiede statt. Sie ist seit 2003 denkmalgeschützt und Oldtimerfreunde treffen sich heute gerne zum Restaurieren von alten Wesseler-Treckern, unternehmen Ausfahrten oder treffen sich zum Fachsimpeln.

Das brennende Schmiedefeuer in geschmückter und heimeliger Atmosphäre sorgt für eine tolle Weihnachtsstimmung. Lokale Anbieter zeigen ihr Handwerk und präsentieren ihre Produkte. Der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten ist bereits unterwegs und wird wieder seinen Platz draußen vor den Toren einnehmen. Dieser ist über die vielen Jahre schon zum Wahrzeichen des Kümperaner Weihnachtsmarktes geworden.

Los geht es am Samstag (14. Dezember) um 15 Uhr mit einem Dämmerschoppen bei Glühwein und Punsch. Am Sonntag (15. Dezember) startet das weihnachtliche Treiben um 11 Uhr. Für das leibliche Wohl ist mit Bratwurst und Pommes, Kaffee und den bekannten selbst gebackenen Kuchen gesorgt.