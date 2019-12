Europa darf nicht schweigen

„Wir sind eine Weltfamilie“, brachte es Pastor Rogers Biriija von St. Johannes Baptist am Sonntagabend auf den Punkt. Deshalb darf die bedrückende Situation für die Menschen in Nordsyrien und im Irak nicht einfach totgeschwiegen werden. Das Altenberger Familienbündnis, Parteienvertreter und ortsansässige Kurden luden am Sonntag zu einem Vortrag ins Bürgerhaus ein.

Seit Jahren tobt in der Region ein erbarmungsloser Krieg. Die Menschen werden Opfer eines Stellvertreterkrieges, in dem teils undurchsichtige Allianzen verschiedener Interessengruppen die Fäden ziehen. Kämpfer für den „Islamischen Staat“ (IS) vernichten oder unterdrücken jeden, der nicht ihren religiösen und weltanschaulichen Maßstäben entspricht. „Ein Licht und ein Funke Hoffnung für Rojava – damit nicht ganz Europa schweigt“ war der vielbeachtete Gesprächsabend überschrieben.

Dr. Jochen Reidegeld, Schirmherr der Aktion „Hoffnungsschimmer“, berichtete über die Arbeit vor Ort und seine Reisen in die Kriegsregion. Er ist stellvertretender Generalvikar des Bistums Münster und künftiger Kreisdechant von Steinfurt. „Wir sind eine Weltfamilie“, betonte Reidegeld noch einmal, „und sollten auf das schauen, was uns verbindet, nicht was uns trennt.“

„Seit fünf Jahren herrscht Krieg in Nordsyrien“, die Aktion will den verzweifelten Menschen eine Stimme verleihen“, sagte Reidegeld. „Europa hat uns vergessen, Amerika hat uns verraten“ lässt sich die Stimmung dort zusammenfassen. „Unsere Botschaft lautet schlicht: „Ihr seid nicht vergessen“, so der weit gereiste Pfarrer. Viele Menschen sind aus der Kriegsregion geflohen, wer dort geblieben ist, lebt in Ruinenstädten oder Lagern. Besonders betroffen sind Christen und Eziden, lange Zeit war im Gebiet Nordsyrien/Westkurdistan (Rojava) ein friedliches Zusammenleben noch unproblematisch.

Gast der Gesprächsrunde war auch Dr. Sherwan Berry, Arzt in Nordsyrien, der über katastrophale Bedingungen im Gesundheitswesen berichtete. Kliniken werden angegriffen und zerstört, Helfer sind schweren Repressalien ausgesetzt.

„Die Vorkommnisse dort übersteigen jedes Begreifen“, betonte Reidegeld. IS-Kämpfer töten einheimische Männer, Frauen führen sie in die Sklaverei. Kinder sind in Lagern politischen Indoktrinationen ausgesetzt und lernen jeden zu hassen, der anders denkt als ihre „Lehrer“. Es gibt aber auch Zeichen einer neuen Zeit. Unbeugsame Frauen versuchen, in den zerstörten Städten neue Strukturen aufzubauen und lassen sich dabei soweit wie möglich nicht beirren.

Menschen wie Berry sind Hoffnungsträger, denn sie überlassen die Betroffenen nicht einfach ihrem Schicksal. Nordsyrien – der Krieg geht weiter. Wer das ändern wird, ist ungewiss. Aber: „Wir dürfen es nicht bei moralischen Appellen belassen, es muss auch politisch-friedlich interveniert werden“, appellierte Jochen Reidegeld.