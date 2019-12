Aus dem Gerichtssaal direkt ins Gefängnis

Mit vier Jahren ohne Bewährung wegen Betruges in 29 Fällen kassierte ein 48-jährige Investment-Unternehmer aus Altenberge das höchste Strafmaß an Amtsgerichten. Zudem erließ die Vorsitzende des erweiterten Schöffengerichts in Rheine nach der Urteilsverkündung einen Haftbefehl gegen ihn, so dass er das Gericht nicht mehr verlassen durfte, sondern sofort ins Gefängnis musste. Das schockierte den Angeklagten sichtlich.

Der Altenberger gilt als der Haupttäter bei den Betrugstaten mit den Bertelsmann-Büchern. Ihm wurde ein Schadenersatz von 493 350 Euro auferlegt. 90 000 Euro in bar, Luxusfahrzeuge, Pferd und Anhänger wurden bereits bei ihm beschlagnahmt. Strafverschärfend kam hinzu, dass er wegen vergleichbarer Betrugstaten mit einer Freiheitsstrafe vorbelastet war, deren Bewährungszeit er allerdings straffrei überstand.

Der 56-jährige Mitangeklagte aus Nottuln wurde wegen Beihilfe an 17 Betrugstaten zu zwei Jahren und sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt. In seinem letzten Wort bedauerte er die Taten und sagte: „Das tut mir alles unendlich leid.“ Sein Schadenersatz beträgt 93 145,82 Euro. Mit dem Urteil folgte das Schöffengericht größtenteils dem Antrag des Staatsanwaltes. „Der Büchermarkt für Enzyklopädien ist tot“, hatte der Anklagevertreter zuvor mit seinem Plädoyer begonnen. Die Firma wurde 2014 umstrukturiert in ein Medienunternehmen ohne direkten Bücherverkauf. Das nutzten die Angeklagten für sich und traten gemeinsam als Berater der Firma bei den Kunden auf.

Weil beide über sieben Verhandlungstage zu den Tatvorwürfen schwiegen, mussten alle Zeugen gehört werden. Dabei kamen zum Teil dramatische Einzelschicksale mit hohen Geldverlusten bei existenzbedrohender Finanzlage ans Tageslicht. Als schwerste Tat bewerteten Anklage und Gericht den Betrug an einem 57-jährigen Aktienhändler in Wuppertal. Er hatte aus Gefälligkeit, wie er als Zeuge sagte, dem Angeklagten aus Altenberge im April 2016 wegen einer angeblichen Steuerprüfung ein Darlehen von 150 000 Euro gewährt und dafür seine eigene Lebensversicherung gekündigt. Das Geld sollte er bis September zurückbekommen. Stattdessen gingen bei ihm 46 Umzugskartons mit Bertelsmann-Büchern „als Pfand“ ein, wie die Verteidiger sagten und darin einen Wertersatz für den hohen Betrag sahen. „Darlehen sind nun mal ein Risikogeschäft“, argumentierte derweil ein Anwalt. Dem widersprach die Richterin: „In den Kisten waren mehrere Lexikon-Bände, die der Geschädigte schon hatte, damit konnte er nichts machen. Er war ein Sammler besonders schöner Bücher.“

Der Devisenhändler hatte als Zeuge gesagt, dass seine Frau wutentbrannt Einrichtungsgegenstände durch die Wohnung geschleudert hätte, als sie von der Kündigung der Lebensversicherung und dem Darlehen erfahren habe. Anschließend habe sie ihn für geschäftsunfähig erklären lassen.

Beide Verteidiger sahen in dem Opfer einen „Bücherjunkie“, der seit frühester Jugend den Büchern verfallen sei. Sie sind überzeugt, dass er sich des Kaufes bewusst gewesen sei, als er den Vertrag unterschrieb. Staatsanwalt und Gericht gingen davon aus, dass sie dem Devisenhändler den Kaufvertrag mit dem Darlehensantrag untergeschoben hätten – wie vielen anderen Kunden auch.