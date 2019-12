Adventskonzert in St. Johannes Baptist – Einstimmung auf Weihnachten – die Gedanken an das Wunder von vor über 2000 Jahren. Die Kirche getaucht in sanftem Dämmerlicht zahlloser Kerzen. Die großartige Krippenlandschaft von St. Johannes Baptist ist noch bis auf wenige Wanderer und Hirten bis zum Horizont leer. Besucher trudeln ein und sie freuen sich auf die versprochene Musik, vor allem aber auf den Kirchenmusiker, der an der historischen italienischen Orgel Platz genommen hat: Markus Lienstromberg , kein Unbekannter in Altenberge.

Schließlich hat er von 2007 bis 2011 schon mal in St. Johannes Baptist für die Kirchenmusik gesorgt. Dann zog es ihn beruflich nach Niederkassel. Von dort ist er an diesem stürmischen Freitagabend angereist, um zu spielen. Begrüßt wurde er wie ein Freund von Pfarrer Heinz Erdbürger.

Mit der kleineren Orgel ist Lienstromberg bestens vertraut. Schon die ersten Anschläge verraten, warum er ausgerechnet die kleine Orgel mit den wenigen Oktaven benutzt. Denn im Programm stehen vorerst Barockkompositionen von Girolamo Frescobaldi und Giovanni Battista Fasolo. Folglich Melodien von Südländern, die erst bei weicher, gedämpfter Klangfarbe ihre ganze Schönheit entwickeln.

Später wird es lebhafter. Bei Georg Friedrich Händels „Chaconne“ und „F-Dur Fuge“. Auch die „Hirtenmusik“ von Domenico Zipoli mit ihren zarten Pfeifen passen zum Ambiente. Die Blicke zieht es automatisch hin zur Krippenlandschaft. So, als ob die Hirten jeden Moment mit ihren Herden eintreffen müssten.

Markus Lienstromberg erweitert sein Repertoire um eine Eigenkomposition. Leicht erkennbar: „Nikolaus komm in unser Haus.“ Schmunzelnd: „Das passt ja wohl. Schließlich ist heute ja auch noch Nikolaus.“ Den Abschluss gestalten alle Besucher singend mit dem Lied „Macht hoch die Tür. Die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit“.

Die kurze Stille danach beweist: Die Menschen haben verstanden, sind ergriffen von der Besinnlichkeit dieser Stunde der Dämmerung und weit weg vom dröhnenden Kommerz in den Straßen und Märkten.

Kantor Lien­stromberg spürt die Begeisterung seiner Altenberger Freunde. „Und jetzt sucht Euch noch eine Zugabe aus. Und dann wünsche ich Euch ‚Frohe Weihnacht‘.“