Am Zebrastreifen „Lütke Berg – Edeka “ soll voraussichtlich bis Mitte kommenden Jahres eine sogenannte Bedarfs-Ampel aufgestellt werden. Dies kündigte Bürgermeister Jochen Paus in der Sitzung des Hauptausschusses am Montagabend an. „Ich habe nicht zu hoffen gewagt, dass ich so schnell eine Antwort erhalte“, sagte Paus. Immer wieder wurde in der Vergangenheit unter anderen von Kommunalpolitikern auf die Verkehrssituation an dieser Stelle der Münsterstraße hingewiesen.

Im Zuge der Etatberatungen hatte die CDU-Fraktion diesen „erheblichen Gefahrenpunkt für Fußgänger“ wieder ins Rollen gebracht. „Die hohe Verkehrsfrequenz und auch die Dunkelheit verstärken die schlechte Situation“, heißt es im Antrag der CDU . „Autofahrer erkennen nicht oder nur sehr spät den Zebrastreifen und gefährden somit Fußgänger bei der Überquerung der Straße.“

Zebrastreifen

Da eine Beschilderung oder eine Beleuchtung keine wesentliche Verbesserung gebracht hatten, ging die CDU nun in die Offensive – und die Gemeinde an die Arbeit. Jochen Paus kontaktierte zunächst Straßen NRW, Regionalniederlassung Münsterland. Diese Behörde konnte dem Wunsch nach mehr Sicherheit nachvollziehen. Schritt Nummer zwei: Auch das Straßenverkehrsamt des Kreises Steinfurt musste von dem Vorhaben überzeugt werden. Doch dazu reichte eine E-Mail, sodass die verkehrsrechtliche Anordnung, für die der Kreis Steinfurt zuständig ist, „nur“ noch Formsache zu sein scheint. Paus: „Wir sind auf einem guten Weg.“

Schnelle Lösung

Überrascht von der schnellen Lösung des Problems am Zebrastreifen war Manfred Leuker (CDU): „Es ist schon sehr erstaunlich, wie schnell jetzt reagiert wurde.“

Der CDU-Antrag, möglicherweise Geld im Haushalt 2020 einzustellen, um anderweitige Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsteilnehmer am Zebrastreifen zu erreichen, hat sich jetzt erledigt. Da es sich um eine Landesstraße handelt, muss die Gemeinde keine Kosten übernehmen. Nach Auskunft von Jochen Paus schlägt der Bau einer Bedarfsampel mit etwa 20 000 Euro zu Buche.