Am morgigen Freitag (13. Dezember) feiert der „Hexenbesen – Kinderkulturreihe“ sein 20-jähriges Bestehen mit einer besonderen Weihnachtslesung im Bürgerhaus. Beginn ist um 17 Uhr. Natalie Peracha hat für den Anlass eine eigene Weihnachtsgeschichte „Luna und der Hexenbesen“ geschrieben, Louisa Roddey gestaltet die musikalische Begleitung. „Anlässlich des Jubiläums ist daraus ein Büchlein entstanden, das an die Kinder verschenkt wird“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Der Eintritt ist frei. Die Kinder sollten Sitzkissen mitbringen.